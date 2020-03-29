اليوم السابع
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صور.. تشميع مصنعين بالزيتون والبساتين لتصنيع كمامات مغشوشة بالقاهرة

الأحد، 29 مارس 2020 04:26 م
صور.. تشميع مصنعين بالزيتون والبساتين لتصنيع كمامات مغشوشة بالقاهرة ضبط مصنع للكمامات المغشوشة بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أغلقت أجهزة محافظة القاهرة مصنعين لتصنيع الكمامات المغشوشة، الغير مطابقة للمواصفات، بأحياء الزيتون والبساتين، حيث قاد اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون حملة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بحفض العمالة لمنع التجمعات ومنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة مراقبة الأسواق.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المصانع، لم يلتزم صاحبها بقرار خفض العمالة، بالإضافة إلى إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحضور قائد شرطة المرافق وأجهزة الحى التنفيذية.
 
وفى حى البساتين أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنه في إطار التصدي لمن يحاول استغلال الظروف التي تمر بها البلاد ومراعاة لمصالح المواطنين تم اليوم شن حملة يقودها اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، أسفرت عن غلق وتشميع احد المصانع التى تقوم بتصنيع الكمامات غير مطابقة للمواصفات سعيا للكسب غير المشروع مستغلا حاجة المواطنين الي الكمامات لمواجهة وباء كورونا وتم مصادرة الكمامات وغلق وتشميع المصنع وتسليم المسئول عنه إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بشارع 506 المعادي الجديدة.
 
وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .
 
ضبط مصنع للكمامات المغشوشة بالزيتون (2)
ضبط مصنع للكمامات المغشوشة بالزيتون 

 
ضبط مصنع للكمامات المغشوشة بالبساتين (3)
ضبط مصنع للكمامات المغشوشة بالبساتين 

ضبط مصنع للكمامات المغشوشة بالبساتين (4)
ضبط مصنع للكمامات المغشوشة بالبساتين 

ضبط مصنع للكمامات المغشوشة بالبساتين (1)
ضبط مصنع للكمامات المغشوشة بالبساتين 

ضبط مصنع للكمامات المغشوشة بالبساتين (2)
ضبط مصنع للكمامات المغشوشة بالبساتين 

 


الكمامات المغشوشة

البساتين

الزيتون

القاهرة

فيروس كورونا

كورونا

اخبار مصر

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