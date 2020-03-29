صور.. بدء تطبيق حظر التجوال بغلق الطرق ودوريات أمنية تجوب الشوارع بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدن وقرى محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، بدء تطبيق حظر التجوال فى اليوم الخامس بمصر، وذلك بخروج دوريات أمنية تجوب مختلف الشوارع والميادين للتأكد من تطبيق حظر التجوال على أكمل وجه تطبيقاً لقرارات الحكومة بمنع الحركة على الطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، وذلك لمنع ومكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمختلف أنحاء مصر.

ومع بدء تطبيق حظر التجوال بشوارع محافظة الأقصر تم غلق الطرق العامة والرئيسية بمصدات الشرطة، وجابت الدوريات الأمنية من رجال الشرطة ومدرعات الشرطة كافة أرجاء المحافظة لمراقبة الشوارع وضبط المخالفين لقرار حظر التجوال، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للتأكد من تطبيق حظر التجوال بكل قوة بالمحافظة.

وكان قام اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر قام مساء أمس السبت، بجولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة الالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتابع سكرتير عام الأقصر، خلال الجولة التي شملت أحياء وسط وشرق وشمال وجنوب الأقصر، وحى المطار، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع تنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية أمام الجمهور.

ووجه اللواء أشرف موافى، بالاهتمام بمستوى النظافة حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، والمتابعة الدورية من رؤساء الأحياء للمناطق السكنية ذات الكثافة المرتفعة، وإزالة المخلفات أولاً بأول، واستمرار أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالشوارع، ورافق السكرتير العام فى جولته ، كلا من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، وحاتم جابر مسئول المتابعة الميدانية، وكلا من رئيس حى شمال ، ورئيس حى وسط.



بدء تطبيق حظر التجوال لليوم الخامس بالأقصر (1)



بدء تطبيق حظر التجوال لليوم الخامس بالأقصر (2)



بدء تطبيق حظر التجوال لليوم الخامس بالأقصر (3)



بدء تطبيق حظر التجوال لليوم الخامس بالأقصر (4)



بدء تطبيق حظر التجوال لليوم الخامس بالأقصر (5)



بدء تطبيق حظر التجوال لليوم الخامس بالأقصر (6)



بدء تطبيق حظر التجوال لليوم الخامس بالأقصر (7)



بدء تطبيق حظر التجوال لليوم الخامس بالأقصر (8)