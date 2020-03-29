اليوم السابع
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صور.. العروض الموسيقية حول العالم جرعة أمل فى زمن الكورونا

الأحد، 29 مارس 2020 08:45 م
صور.. العروض الموسيقية حول العالم جرعة أمل فى زمن الكورونا عروض موسيقية فى زمن الكورونا
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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فى ظل ما يعيشه العالم اليوم، من مخاطر تفشى وباء كورونا، وفى محاولة للتغلب على الخوف والهلع الذى خلفته هذا الوباء، وكآلية للتنفيس عن الروح، لم يجد العديد من الفنانين والموسيقيين، كما فى باقى دول العالم، سوى آلاتهم الموسيقية وأصواتهم وإطلاق العنان لإبداعاتهم متنفسا لإنعاش النفس، وتكسير روتين الحجر الصحى، الذى فرضته السلطات حول العالم للوقاية من تفشى المرض.

فمن المؤكد أن المجتمع، وهو يواجه هذا الوباء، فى حاجة إلى الدعم النفسى للخروج من كل المضاعفات الجانبية التى يمكن أن تترتب عن إرهاب هذا الفيروس، وفى هذا الصدد تكون كل الإسهامات الإيجابية فى المجال الإنسانى للتخفيف عن الناس فى هذه الضائقة التى ألمت بالعالم كله ضرورية وملحة، ومن جملتها الرسالة الهادفة التى يحملها الفن الراقى والموسيقى المعبرة، كى يتلطف الأنين بأنغام المشاعر المعبرة وألحان القيم والتحدى لهذا الوباء، فتشحن العزائم وتهزم المخاوف وتتحد الإرادات وتسمو الهمم.

وقد أبرزت وكالة "رويترز" عشرات الفنانيين والموسيقيين وفرقهم باستخدام آلاتهم الموسيقية وأصواتهم وإطلاق العنان لإبداعاتهم متنفسا لإنعاش النفس، وتكسير روتين الحجر الصحى، الذى فرضته السلطات حول العالم للوقاية من تفشى المرض .

أعضاء الأوركسترا التشيكية الفلهارمونية يؤدون حفل موسيقي مخصص للمستشفيات التي تكافح كورونا فى براغ عبر الإنترنت (1)
أعضاء الأوركسترا التشيكية الفلهارمونية يؤدون حفل موسيقي مخصص للمستشفيات

 

أعضاء الأوركسترا التشيكية الفلهارمونية يؤدون حفل موسيقي مخصص للمستشفيات التي تكافح كورونا فى براغ عبر الإنترنت (2)
أعضاء الأوركسترا التشيكية الفلهارمونية يؤدون حفل موسيقي مخصص للمستشفيات

 

أعضاء الأوركسترا التشيكية الفلهارمونية يؤدون حفل موسيقي مخصص للمستشفيات التي تكافح كورونا فى براغ عبر الإنترنت (3)
أعضاء الأوركسترا التشيكية الفلهارمونية يؤدون حفل موسيقي مخصص للمستشفيات

 

أعضاء الأوركسترا التشيكية الفلهارمونية يؤدون حفل موسيقي مخصص للمستشفيات التي تكافح كورونا فى براغ عبر الإنترنت (4)
أعضاء الأوركسترا التشيكية الفلهارمونية يؤدون حفل موسيقي مخصص للمستشفيات

 

أعضاء الأوركسترا التشيكية الفلهارمونية يؤدون حفل موسيقي مخصص للمستشفيات التي تكافح كورونا فى براغ عبر الإنترنت (5)
أعضاء الأوركسترا التشيكية الفلهارمونية يؤدون حفل موسيقي مخصص للمستشفيات

 

الفرقة الموسيقية التابعة للشرطة تقدم عروضا في الشارع في جواتيمالا سيتي (1)
الفرقة الموسيقية التابعة للشرطة تقدم عروضا في الشارع في جواتيمالا سيتي

 

الفرقة الموسيقية التابعة للشرطة تقدم عروضا في الشارع في جواتيمالا سيتي (3)
الفرقة الموسيقية التابعة للشرطة تقدم عروضا في الشارع في جواتيمالا سيتي

 

الفرقة الموسيقية التابعة للشرطة تقدم عروضا في الشارع في جواتيمالا سيتي (4)
الفرقة الموسيقية التابعة للشرطة تقدم عروضا في الشارع في جواتيمالا سيتي

 

الفرقة الموسيقية التابعة للشرطة تقدم عروضا في الشارع في جواتيمالا سيتي (5)
الفرقة الموسيقية التابعة للشرطة تقدم عروضا في الشارع في جواتيمالا سيتي

 

الموسيقي زاندو مونتويا الذى يغني في شرفة منزله أثناء الحجر الصحي في كاراكاس
الموسيقي زاندو مونتويا الذى يغني في شرفة منزله أثناء الحجر الصحي في كاراكاس

 

 
الموسيقي زاندو مونتويا يغني في شرفة منزله خلال الحجر الصحي في كاراكاس
الموسيقي زاندو مونتويا يغني في شرفة منزله خلال الحجر الصحي في كاراكاس

 

الموسيقيون في بلازا جاريبالدي السياحية في مكسيكو سيتي
الموسيقيون في بلازا جاريبالدي السياحية في مكسيكو سيتي

 

الناس يشاهدون ويسمعون الموسيقي زاندو مونتويا الذى يغني في شرفة منزله أثناء الحجر الصحي في كاراكاس (2)
الناس يسمعون الموسيقي زاندو مونتويا الذى يغني في شرفة منزله بكاراكاس

 

الناس يشاهدون ويسمعون الموسيقي زاندو مونتويا الذى يغني في شرفة منزله أثناء الحجر الصحي في كاراكاس (3)
الناس يشاهدون ويسمعون الموسيقي زاندو مونتويا الذى يغني في شرفة منزله

 

الناس يشاهدون ويسمعون الموسيقي زاندو مونتويا الذى يغني في شرفة منزله أثناء الحجر الصحي في كاراكاس (4)
الناس يشاهدون ويسمعون الموسيقي زاندو مونتويا الذى يغني في كاراكاس

 

تقدم موسيقية كلاريس ماجالهايس عبر الإنترنت السامبا البرازيلية من منزلها في ريو دي جانيرو
تقدم موسيقية كلاريس ماجالهايس عبر الإنترنت السامبا البرازيلية 

 

توني ستريت مع الساكسفون في في سانتا كروز بكاليفورنيا
توني ستريت مع الساكسفون في في سانتا كروز بكاليفورنيا

 

ضابط شرطة يصلي أثناء أداء فرقة الشرطة الموسيقية في سيرو دي لا كروز في مدينة جواتيمالا
ضابط شرطة يصلي أثناء أداء فرقة الشرطة الموسيقية في سيرو دي لا كروز

 

طارق باشاشا ، فنان يبلغ من العمر 49 عامًا ، يعزف على الكلارينيت للترفيه عن الناس في منازلهم ، خلال إغلاق على مستوى الدولة جنوب لبنان
طارق باشاشا ، فنان يبلغ من العمر 49 عامًا ، يعزف على الكلارينيت للترفيه
طارق باشاشا يعزف على الكلارينيت للترفيه عن الناس في منازلهم في مدينة صيدا القديمة
طارق باشاشا يعزف على الكلارينيت للترفيه عن الناس في منازلهم 

 

طفل يعزف على آلة الساكسفون خلال فترة إغلاق في جنوب أفريقيا
طفل يعزف على آلة الساكسفون خلال فترة إغلاق في جنوب أفريقيا

 

مواطنون يشاهدون الموسيقى زاندو أثناء الغناء من شرفة منزله
مواطنون يشاهدون الموسيقى زاندو أثناء الغناء من شرفة منزله

 

موسيقيون مارياشي يُشاهدون في ساحة بلازا جاريبالدي السياحيةفي مكسيكو سيتي بالمكسيك (1)
موسيقيون مارياشي يُشاهدون في ساحة بلازا جاريبالدي السياحية

 

موسيقيون مارياشي يُشاهدون في ساحة بلازا جاريبالدي السياحيةفي مكسيكو سيتي بالمكسيك (2)
موسيقيون مارياشي يُشاهدون في ساحة بلازا جاريبالدي السياحية

 

يحضر الناس قداسًا من شرفاتهم حيث يقودها الكهنة على سطح كنيسة سانتا ماريا ديلا سالوت فى إيطاليا وسط انتشار فيروس كورونا (1)
يحضر الناس قداسًا من شرفاتهم حيث يقودها الكهنة على سطح كنيسة سانتا ماريا ديلا

 

يحضر الناس قداسًا من شرفاتهم حيث يقودها الكهنة على سطح كنيسة سانتا ماريا ديلا سالوت فى إيطاليا وسط انتشار فيروس كورونا (2)
يحضر الناس قداسًا من شرفاتهم

 

يحضر الناس قداسًا من شرفاتهم حيث يقودها الكهنة على سطح كنيسة سانتا ماريا ديلا سالوت فى إيطاليا وسط انتشار فيروس كورونا (3)
يحضر الناس قداسًا من شرفاتهم حيث يقودها الكهنة على سطح كنيسة  فى إيطاليا 

 

يحضر الناس قداسًا من شرفاتهم حيث يقودها الكهنة على سطح كنيسة سانتا ماريا ديلا سالوت فى إيطاليا وسط انتشار فيروس كورونا (4)
يحضر الناس قداسًا من شرفاتهم حيث يقودها الكهنة على سطح كنيسة فى إيطاليا 

 

يستمتع الناس بالأفلام في مسرح قيادة السيارات فى فلوريدا
يستمتع الناس بالأفلام في مسرح قيادة السيارات فى فلوريدا

 

يستمتع الناس بالأفلام في مسرح قيادة السيارات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي فلوريدا
يستمتع الناس بالأفلام في مسرح قيادة السيارات مع الحفاظ على التباعد بفلوريدا

 

يصفق الناس أثناء عزف فرقة الشرطة الموسيقية في شوارع مدينة جواتيمالا
يصفق الناس أثناء عزف فرقة الشرطة الموسيقية في شوارع مدينة جواتيمالا

 

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

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علاج كورونا

كوفيد 19

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