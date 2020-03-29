صور.. أعمال تطهير منطقة محطة السكة الحديد وشارع الكورنيش بحى غرب سوهاج

قاد الحملة فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لحى غرب، وقامت بمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع الأسواق العشوائية بنطاق الحى، حيث تبين التزام المواطنين بالقرارات والتعليمات، حيث تم الإعلان عنها عبر الإذاعة المحلية للحى، ومن خلال مكبرات الصوت المتنقلة وبصفة مستمرة، لافتة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة المصالح الحكومية والخدمية بنطاق الحى.

وكانت محافظة سوهاج منعت الأسواق العامة والعشوائية بمختلف مراكز المحافظة من خلال حملات مكبرة شنتها مراكز طهطا، والمنشأة، وأخميم، وحي الكوثر والبلينا وغلق جميع المحال والمقاهي في المواعيد المحددة، واستمرار عمليات التطهير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الالتزام بالإجراءات والقرارات الخاصة بالحظر للوقاية من فيروس كورونا.

وفي مركز ومدينة المنشأة قال شريف السيد، رئيس المركز، إنه بالمتابعة والمرور على جميع شوارع المدينة وقراها، تم التأكد من التزام المواطنين بالتعليمات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمركز.

وأوضح حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم المرور على المحال والمقاهي بقرية الحواويش، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بالتعليمات، والغلق الإداري والتشميع في حالة عدم الالتزام وتم رفع الباعة الجائلين، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير بقرى المركز، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية من الأهالي، حيث تم تطهير ورش الشوارع والميادين العامة بمواد التعقيم والتطهير شملت مقر الوحدة المحلية، والمدارس، والمساجد، بناحية عرب مهدي وشادر الديابات والوحدة الصحية بقرية السلامونى، وشملت أيضا الشوارع الرئيسية وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، مشيرا إلى تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن غلق إداري وتشميع 2محل تجارى للمخالفة.

تطهير منطقة محطة السكة الحديد وشارع الكورنيش





تطهير منطقة محطة السكة الحديد وشارع الكورنيش





تطهير منطقة محطة السكة الحديد وشارع الكورنيش