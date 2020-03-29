اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أعمال تطهير منطقة محطة السكة الحديد وشارع الكورنيش بحى غرب سوهاج

الأحد، 29 مارس 2020 10:04 م
صور.. أعمال تطهير منطقة محطة السكة الحديد وشارع الكورنيش بحى غرب سوهاج تطهير منطقة محطة السكة الحديد وشارع الكورنيش
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج أعمال الرش والتطهير والتعقيم بمنطقة محطة سكك حديد سوهاج وشارع الكورنيش الغربى، ضمن الحملة المكبرة لتعقيم وتطهير المناطق والشوارع بنطاق الحى، وذلك كإجراء احترازى لمجابهة فيروس كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

قاد الحملة فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لحى غرب، وقامت بمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع الأسواق العشوائية بنطاق الحى، حيث تبين التزام المواطنين بالقرارات والتعليمات، حيث تم الإعلان عنها عبر الإذاعة المحلية للحى، ومن خلال مكبرات الصوت المتنقلة وبصفة مستمرة، لافتة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة المصالح الحكومية والخدمية بنطاق الحى.

وكانت محافظة سوهاج منعت الأسواق العامة والعشوائية بمختلف مراكز المحافظة من خلال حملات مكبرة شنتها مراكز طهطا، والمنشأة، وأخميم، وحي الكوثر والبلينا وغلق جميع المحال والمقاهي في المواعيد المحددة، واستمرار عمليات التطهير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الالتزام بالإجراءات والقرارات الخاصة بالحظر للوقاية من فيروس كورونا.

وفي مركز ومدينة المنشأة قال شريف السيد، رئيس المركز، إنه بالمتابعة والمرور على جميع شوارع المدينة وقراها، تم التأكد من التزام المواطنين بالتعليمات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمركز.

وأوضح حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم المرور على المحال والمقاهي بقرية الحواويش، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بالتعليمات، والغلق الإداري والتشميع في حالة عدم الالتزام وتم رفع الباعة الجائلين، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير بقرى المركز، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية من الأهالي، حيث تم تطهير ورش الشوارع والميادين العامة بمواد التعقيم والتطهير شملت مقر الوحدة المحلية، والمدارس، والمساجد، بناحية عرب مهدي وشادر الديابات والوحدة الصحية بقرية السلامونى، وشملت أيضا الشوارع الرئيسية وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، مشيرا إلى تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن غلق إداري وتشميع 2محل تجارى للمخالفة.

WhatsApp Image 2020-03-29 at 4.34.40 PM
 
تطهير منطقة محطة السكة الحديد وشارع الكورنيش
 
WhatsApp Image 2020-03-29 at 4.34.42 PM (1)
 

تطهير منطقة محطة السكة الحديد وشارع الكورنيش

WhatsApp Image 2020-03-29 at 4.34.42 PM
 

تطهير منطقة محطة السكة الحديد وشارع الكورنيش

 


سوهاج

حى غرب سوهاج

حملات تطهير

كورونا

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة