اليوم السابع
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شركة دواء: علاج للملاريا أكبر أمل فى مواجهة فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 10:44 ص
شركة دواء: علاج للملاريا أكبر أمل فى مواجهة فيروس كورونا العالم يبحث عن عقار كورونا
رويترز

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نقلت صحيفة زونتاج-تسايتونج السويسرية عن مسئول تنفيذى لأحد شركات الأدوية قوله اليوم الأحد إن دواء (هيدروكسيكلوروكوين) المستخدم فى علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل هو أكبر أمل للشركة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعهدت الشركة بمنح 130 مليون جرعة وتدعم التجارب الإكلينيكية اللازمة قبل إقرار استخدام الدواء فى علاج فيروس كورونا. وسبق أن روج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لهذا الدواء كعلاج محتمل للفيروس الجديد.

وقال ناراسيمهان للصحيفة "الدراسات قبل الإكلينيكية على الحيوانات وكذلك البيانات الأولى من الدراسات الإكلينيكية تظهر أن هيدروكسيكلوروكوين يقتل فيروس كورونا... نحن نعمل مع المستشفيات السويسرية على بروتوكولات العلاج الممكنة للاستخدام الإكلينيكي للدواء ولكن من السابق لأوانه قول أي شيء بشكل قاطع".

وأضاف أن الشركة تبحث حاليا عن مكونات دوائية فعالة إضافية لإنتاج المزيد من هيدروكسيكلوروكوين، إذا نجحت التجارب الإكلينيكية.


كورونا

فيروس كورونا

علاج كورونا

عقار كورونا

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