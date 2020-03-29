اليوم السابع
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شباب الوسطانى بدمياط يدشنون حملة لتطهير القرية وتوزيع 1500 شنطة غذائية

الأحد، 29 مارس 2020 08:09 م
شباب الوسطانى بدمياط يدشنون حملة لتطهير القرية وتوزيع 1500 شنطة غذائية شباب قرية الوسطانى بمحافظة دمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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دشن شباب قرية الوسطانى بمحافظة دمياط ، حملات تطهير شاملة لقرى الوسطاني وخزان الوسطاني والبدراوي وعزبة قاسم والشط كما تم توزيع 1500 شنطة مواد غذائية وذلك بالجهود الذاتية من أبناء القرية. 

وقال محمد الحسينى احد المشاركين بالمبادرة ، اننا أطلقنا عليها مبادرة كلنا واحد من شباب الوسطاني وقامت المبادرة الواعدة وبمساهمة إحدى شركات التجارة والتوزيع بالقرية  بثلاتة حملات تطهير شاملة للوسطاني وخزان الوسطاني والبدراوي وعزبة قاسم والشط ، كما قامت المبادرة وبمساهمة أهل الخير وبالتعاون مع لجنة زكاة المال بالوسطاني بتوزيع 1500 شنطة مواد غذائية علي ثلاثة مراحل. 
 
وأكد الحسينى أن القائمين علي المبادرة  مستمرون في تلقي المزيد من التبرعات ومواصلة حملات التطهير لحين تحسن الأوضاع، مضيفا أن الشباب جمعوا تبرعات وقدموا خدمات تطوعية لقريتهم والقرى المجاورة ،حيث تولوا تجهيز وشراء الأجهزة الخاصة بتطهير وتعقيم كل أركان القري بما فيها المدارس والمساجد والمصالح الحكومية من مجالس محلية وسنترالات والوحدات الصحية ومكاتب البريد وفروع الشؤون الاجتماعية بالقرية.
 
وأضاف أن المبادرة تضم مجموعة من شباب القرية أعلنوا مشاركتهم بالمجهود الذاتى فى تطهير القرية والمنازل على مدار الأسبوع، مشيرا أن القرية تعمل حملة تطهير ضد فيروس كورونا مما يساعد على الحد من انتشاره وحفاظا علي بلدهم من تفشي كورونا"، ويعتبر مرض كورونا من أخطر التحديات التي صادفها العالم فى الأونة الأخيرة بسبب سرعة انتشاره، والذى لم يقتصر على منطقة جغرافية بعينها بل امتد ليشمل أغلب دول العالم، فضلا عن سرعة انتشاره ونتائجه الخطيرة على الصحة العامة، والتى قد تنتهى بالوفاة فى حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية.
 
شباب قرية الوسطانى بمحافظة دمياط (1)
 
شباب قرية الوسطانى بمحافظة دمياط (2)
 
شباب قرية الوسطانى بمحافظة دمياط (3)
 
شباب قرية الوسطانى بمحافظة دمياط (4)
 
شباب قرية الوسطانى بمحافظة دمياط (5)
 
شباب قرية الوسطانى بمحافظة دمياط (6)
 
شباب قرية الوسطانى بمحافظة دمياط (7)
 

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