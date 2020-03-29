اليوم السابع
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شاهد مأساة داخل مستشفى إسبانية بسبب ارتفاع المصابين بفيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 04:40 م
شاهد مأساة داخل مستشفى إسبانية بسبب ارتفاع المصابين بفيروس كورونا مستشفى اسبانية
كتبت فاطمة شوقى

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أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا" البيروفية مشاهد مأساوية فى مستشفى Severo Ochoa de  Leganés بالعاصمة الإسبانية، مدريد، والذى يظهر فيه مصابين فيروس كورونا فى الممرات وعلى أراضى المستشفى، مما أثار صدمة على مستخدمى الانترنت حول العالم.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن غرف المستشفى انهارت مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، لم يكن أمام إدارة المستشفى خيار سوى تثبيت آخر الوافدين على نقالات تم وضعها فى الممرات، وأصبح من السهل سماع المصابين وهم يسعلون ورؤية زجاجات الأوكسجين بجوارهم فى الممرات وعلى الأراضى.

ويعمل الأطباء بتفان فى المستشفيات الإسبانية لإنقاذ حياة الالاف من المرضى المصابين بكوفيد 19، لكنهم أيضا أصبحوا يخشون نقل الفيروس معهم إلى منازلهم وإصابة أسرهم، ولذلك فقد أختار منهم وقف الحصول على أيام راحة بسبب نقص الأطباء ووجود زملاء مصابين فى نفس المستشفى.

وفى نهاية الأسبوع الماضى، اتاحت مدينة ليجانيس فى مدريد 70 سريرا فى مركز رياضى تابع للبلدية وتم تحول المرضى إلى مراكز أخرى حتى لا ينهار المستشفى.

وتضم ليجانيس، أكبر عدد من المتقاعدين 21% من السكان البالغ عددهم 200 الف نسمة، تتجاوز أعمارهم 65 عاما، ويشير الطبيب خورخى ريفيرا إلى أنه "ربما هذا أحد أسباب هذه الأعداد من المصابين المسنّين"، من دون التمكن من إعطاء عدد الوفيات المسجّل في المستشفى.

وأعلنت إسبانيا، الأحد، تسجيل حصيلة يومية قياسية جديدة جراء فيروس كورونا الجديد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغت 838 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد زادت 838 حالة أثناء الليل، وهو أعلى معدل وفيات يومي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي من الوفيات في إسبانيا إلى 6528.

ولا يتفوق على عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا الجديد، إلا إيطاليا، التي بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.

 


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مستشفى اسبانية

كورونا

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