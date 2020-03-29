سوهاج تلتزم بقرار إغلاق المحلات والنوادى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وتنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج قام رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بالمرور على المحلات للتأكد من الالتزام بالقرار، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون حيال كل من يخالف قرار الإغلاق ويستمر في العمل.

وتفقدت الحملات المحال التجارية والمقاهي للتأكد من إغلاقها في المواعيد المقررة لها، وتم تكليف كافة المسئولين من الجهات المعنية بالاستمرار في أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين عقب إغلاقها بشكل دوري، وذلك بالمواد المطهرة لتقليل مصادر العدوى والحد من انتشار الفيروس.

جاءت الحملة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص على غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والمراكز التجارية المولات التجارية وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة. ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس الحالي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.



إغلاق المحلات والنوادى ضمن الاجراءات الاحترازية





إغلاق المحلات والنوادى ضمن الاجراءات الاحترازية



إغلاق المحلات والنوادى ضمن الاجراءات الاحترازية





إغلاق المحلات والنوادى ضمن الاجراءات الاحترازية



إ غلاق المحلات والنوادى ضمن الاجراءات الاحترازية





إغلاق المحلات والنوادى ضمن الاجراءات الاحترازية