سقوط أجزاء خرسانية من عقار شرق الاسكندرية دون إصابات .. صور

وشن حملة مكبرة بقيادة رئيس الحى يرافقة أحمد إبراهيم سكرتير عام الحى وكلا من رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع لجنه الإزالة ، إداره اشغال الطريق ، وتم اليوم الأحد إزالة الدور الثالث عشر علوي بالعقار رقم 612 تنظيم طريق الجيش ميامي امام بير مسعود.
فيما واصلت إدارة الرقابة والرصد البيئى جهودها لمتابعة عملية رفع المخلفات لإعادة المظهر الحضاري للشوارع وذلك تحت اشراف وتوجيهات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول وبتواجد مدير ادارة الرقابه والرصد البيئى و اخصائى الرصد البيئى حيث متابعة الأعمال بقطاعات الحى المختلفة وذلك بكلا من قطاع خورشيد ، بعزبة التوفيقية و عزبة البكاتوشي و شارع السوق بخورشيد ، قطاع المندرة بشارع ملك حفني قبلي و شارع 30 القاهرة و شارع مصطفى كامل ، قطاع سيدى بشر ، شارع عبدالسلام عارف ، شارع خالد بن الوليد ، شارع ملك حفني بحري ، شارع إسكندر إبراهيم ، شارع مسجد سيدى بشر ، شارع محمد نجيب ، وكذلك قطاع السيوف.
سقوط أجزاء خرسانية من عقار
سقوط أجزاء خرسانية من عقار
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