اليوم السابع
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سقوط أجزاء خرسانية من عقار شرق الاسكندرية دون إصابات .. صور

الأحد، 29 مارس 2020 07:48 م
سقوط أجزاء خرسانية من عقار شرق الاسكندرية دون إصابات .. صور سقوط أجزاء خرسانية من عقار
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى المنتزة أول شرق الإسكندرية ، عن سقوط أجزاء خرسانية من عقار بنطاق الحى دون اصابات وإنتقلت الأجهزة التنفيذية الى موقع الحادث، وذلك فور ورود بلاغ بسقوط أجزاء خرسانية من العقار الكائن بشارع الأرمن مع شارع جمال عبد الناصر، وتمت المعاينة للعقار المنهار بمتابعة أحمد ابراهيم سكرتير عام الحى ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع وتم عمل حواجز خشبية لحماية المارة من التعرض للمخاطر.
 
من جهة أخرى واصل الحى شن حملات مواجهة ظاهرة البناء المخالف وايقاف الاعمال ، حيث شدد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة أول على استمرار حملات مواجهة ظاهرة البناء المخالف وعدم السماح للمخالفين بالبناء حرصا على سلامة المواطنين.

وشن حملة مكبرة بقيادة رئيس الحى يرافقة أحمد إبراهيم سكرتير عام  الحى وكلا من رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع لجنه الإزالة ، إداره اشغال الطريق ، وتم اليوم الأحد إزالة الدور الثالث عشر علوي بالعقار رقم 612 تنظيم طريق الجيش ميامي امام بير مسعود.

فيما واصلت إدارة الرقابة والرصد البيئى جهودها لمتابعة عملية رفع المخلفات لإعادة المظهر الحضاري للشوارع وذلك تحت اشراف وتوجيهات  حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول وبتواجد مدير ادارة الرقابه والرصد البيئى و اخصائى الرصد البيئى حيث متابعة الأعمال بقطاعات الحى المختلفة وذلك بكلا من قطاع خورشيد ، بعزبة التوفيقية و عزبة البكاتوشي و شارع السوق بخورشيد ، قطاع المندرة بشارع ملك حفني قبلي و شارع 30 القاهرة و شارع مصطفى كامل ، قطاع سيدى بشر ، شارع عبدالسلام عارف ، شارع خالد بن الوليد ، شارع ملك حفني بحري ، شارع إسكندر إبراهيم ، شارع مسجد سيدى بشر ، شارع محمد نجيب ، وكذلك قطاع السيوف.

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سقوط أجزاء خرسانية من عقار

 

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سقوط أجزاء خرسانية من عقار
 
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سقوط أجزاء خرسانية من عقار

 

 

 


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