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رفع 400 طن قمامة وأتربة من شوارع المحلة فى حملات أثناء فترة الحظر

الأحد، 29 مارس 2020 10:09 ص
رفع 400 طن قمامة وأتربة من شوارع المحلة فى حملات أثناء فترة الحظر حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية
الغربية - عادل ضرة

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شن المسئولين بحى أول وثان المحلة ، بالتنسيق مع المسئولين بمركز ومدينة المحلة ، وجهاز النظافة ، تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحلة الكبرى ، حملات النظافة الليلية لرفع القمامة والأتربة من شوارع مدينة المحلة ، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة فى الفتره الليليه خلال فترة حظر التجوال .

وخلال الفتره الليلية تم عمل حمله نظافة لرفع الأتربة ، من جوانب طريق المحله / طنطا ، ورفع القمامة من فتحات السكه الحديد أمام المدينة العمالية ، إلى جانب العديد من شوارع المدينه تم خلالها رفع أكثر من 220 طن قمامة .

كانت الحملة قد تمكنت من رفع القمامة من أمام شركة الزيت والصابون والرجبى وأبو شاهين ومحب والزراعه ، فى نطاق حى أول وشوارع الجمهورية ، ووابور النور ، وجمال عبد الناصر والترعة وسكة قطور فى نطاق حى ثان وتم خلالها رفع 180 طن قمامة خلال الحملة الصباحية .

كان اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى ، قد شدد على ضروره البدء فى أعمال النظافه ورفع تجمعات القمامه الموجوده فى الشوارع والميادين بالتنسيق مع حى أول وحى ثان ، شملت الحملة شوارع الترعه والبحر و بداية نعمان الاعصر ومناطق الششتاوى وسيدى عبد ربه والشون وابو حشيش والسبع بنات والمشحمه والجلاء والزراعه كما تم رفع الاتربه من جوانب الطريق فى نطاق حى اول .

 كما تم تعقيم وتطهير جميع الأماكن التى تم رفع القمامه ، منها بالإضافة إلى الشوارع والمحلات ، كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، قد شدد على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا ، من أجل سلامتهم والحد من انتشار الفيروس ، واشاد بالتزام أصحاب المنشات التجارية فى مدينة كفر الزيات ، حيث لم يرصد خلال جولته فيها اى انتهاك لقرار الحظر.

كما أجرى محافظ الغربية ، واللواء محمود حمزة مدير امن الغربية جولة تفقدية، فى الميادين الرئيسية واحياء مدينة طنطا والمنطقة اللوجستية وقرية سبرباى لمتابعة تنفيذ قرار خطر التجول .

واثنى محافظ الغربية على الجهد الذى تبذله مديرية أمن الغربية فى تنفيذ قرار الحظر ، موضحا أن هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرار من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وفقا لخطة استعدادات قصوى أعدتها المحافظة .

كما أشاد المحافظ خلال جولته بوعى أبناء الغربية والتزامهم بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا واستجابتهم ووعيهم بأهمية مساندة الدولة فى مجابهة انتشار الفيروس.

وأضاف المحافظ بالتزام كافة المحلات التجارية والحرفية بالمحافظة بقرار الغلق ، موضحا ان قرار الغلق سواء كليًا أو جزئيًا لا يسرى على محال البقالة والمخابز والسوبر ماركت والصيدليات ، مؤكدًا استمرار غلق جميع المقاهى والكافتريات والصالات الرياضية وقاعات الأفراح ودور المناسبات والأسواق كإجراء احترازى للحد من انتشار وباء كورونا .

 

حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية (1)
حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية

 

حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية (2)
حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية

 

حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية
حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية

 

حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية (4)
حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية

 

حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية (5)
حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية 

 

حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية (6)
حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية

حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية (8)

حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية

 

حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية (9)
حملة ليلية لإزالة القمامة من شوارع الغربية 

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