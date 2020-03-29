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رفع 325 طن مخلفات وقمامه فى حملة لتطهير الشوارع بالبلينا سوهاج.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 04:16 م
رفع 325 طن مخلفات وقمامه فى حملة لتطهير الشوارع بالبلينا سوهاج.. صور حملات نظافة
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا حنوب محافظة سوهاج عن قيامها بحملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة على مستوى المدينة ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الوحدة المحلية للحد من إنتشار الأمراض وخلق بيئة حضارية نظيفة تتمشى مع سياسة الدولة بضرورة الاهتمام بالنظافة حفاظا على الصحة العامة حيث تم رفع ما يقرب من 325 طن من القمامة والتراكمات.

ومن جانبه أوضح أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا  نفذت حملة النظافة بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية برديس وأستهدفت  طريق العساكره الوحدة المحلية لقرية العرابة استهدفت طريق الكسرة المطار والوحدة المحلية لقرية أولاد عليوة أستهدفت طريق الحوامد والوحدة المحلية لقرية بنى حميل وتم أستهدفت طريق أم الطبول بقرية السمطا وتم رفع حولى أكثر من 325 طن من القمامة والمخلفات وذلك الأستاذ محمد ابو الخير رئيس قرية العرابة و عبد الصمد أبو غابه رئيس قرية أولاد عليو هيبت عابدين رئيس قرية برديس على عبدالعزيز مساعد رئيس قرية بنى حميل وذلك لظهور القرى بالمظهر الحضارى.

وفى وقت سابق أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 406 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات نظافة مكبرة خلال اليومين الماضيين، للحفاظ على الشكل الحضارى اللائق، وحرصا على صحة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج .

وأوضح على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم رفع 125 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية فى الفترة الصباحية استهدفت شوارع المدينة بقطاع شيخ العرب، وقطاع الأبعدية، ومدخل مدينة جرجا، وقطاع المشتل، والحى القبلي، وشوارع "عمر مكرم، والإمام الشاطبي، الساحة، وبورسعيد، وعبدالله النديم، و الإمام الترمذي، وسعد بن معاذ بالمشتل ".

وقال أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم رفع 75 طن من القمامة والمخلفات، فى حملة نظافة مكبرة شملت " مدخل المدينة، وشوارع " الجمهورية، والتحرير، وديوان الري، وخور الساحل، وبنك مصر القديم".

 

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