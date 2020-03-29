رغم تفشى فيروس كورونا 5% زيادة فى الصادرات المصرية.. إنفوجراف

كتب إسلام سعيد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير 2020، وفيما يلى أهم أرقام الصادرات غير البترولية خلال هذين الشهرين.

- الارتفاع بلغ 140 مليون دولار أول شهرين فى 2020.

- 4.394 مليار دولار صادرات مصر الصناعية خلال يناير وفبراير.

-صادرات يناير ارتفعت بنحو 85 مليون دولار بنسبة 4% لتبلغ 2.188 مليار دولار .

-ارتفعت الصادرات خلال فبراير بنحو 55 مليون دولار لتسجل 2.206 مليار دولار .

- 20 سلعة غذائية حققت 240 مليون دولار خلال فبراير أبرزها الخضار المجمد