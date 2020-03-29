اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رغم تفشى فيروس كورونا 5% زيادة فى الصادرات المصرية.. إنفوجراف

الأحد، 29 مارس 2020 01:01 م
رغم تفشى فيروس كورونا 5% زيادة فى الصادرات المصرية.. إنفوجراف زيادة الصادرات المصرية رغم تفشي كورونا
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير 2020، وفيما يلى أهم أرقام الصادرات غير البترولية خلال هذين الشهرين.

 

-     الارتفاع بلغ 140 مليون دولار أول شهرين فى 2020.

 

-     4.394 مليار دولار صادرات مصر الصناعية خلال يناير وفبراير.

 

-صادرات يناير ارتفعت بنحو 85 مليون دولار بنسبة 4% لتبلغ 2.188 مليار دولار .

 

-ارتفعت الصادرات خلال فبراير بنحو 55 مليون دولار لتسجل 2.206 مليار دولار .

 

- 20 سلعة غذائية حققت 240 مليون دولار خلال فبراير أبرزها الخضار المجمد

انفوجراف (1)
 

 

انفوجراف (2)
 

 

انفوجراف (3)
 

 

انفوجراف (4)
 

 

انفوجراف (5)
 

 

انفوجراف (6)

صادرات مصر

ازمة كورونا

الصادرات المصرية

الصادرات غير البترولية

الصادرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة