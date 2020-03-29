خطورة عدم الالتزام بالحظر.. حدث كروى شعبى قد يتسبب في انتشار الكورونا بمصر

محمد فتحى عبد الغفار

تجولت عدسة "فيديو 7" داخل أحد المناطق الشعبية وبالتحديد منطقة "بشتيل" حيث رصدت في أكثر من شارع تجمعات كبيرة للشباب وهم يلعبون كرة القدم الامر الذى يتسبب في خطورة داهمة على حياتهم وحياة ذويهم، حيث أن هدف الدولة من غلق الأماكن العامة من كافيهات ومطاعم وأماكن الترفيه وملاعب وتعليق كافة الأنشطة الرياضية هو منع انتشار العدوى والحد منها، وتطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية البسيطة للحماية ومنها إبقاء مسافة لا تقل عن متر واحد بين كل شخص.

وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.