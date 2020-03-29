اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 02:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خطورة عدم الالتزام بالحظر.. حدث كروى شعبى قد يتسبب في انتشار الكورونا بمصر

الأحد، 29 مارس 2020 12:29 ص
خطورة عدم الالتزام بالحظر.. حدث كروى شعبى قد يتسبب في انتشار الكورونا بمصر حدث كروى شعبى قد يتسبب في انتشار الكورونا بمصر
محمد فتحى عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجولت عدسة "فيديو 7" داخل أحد المناطق الشعبية وبالتحديد منطقة "بشتيل" حيث رصدت في أكثر من شارع تجمعات كبيرة للشباب وهم يلعبون كرة القدم الامر الذى يتسبب في خطورة داهمة على حياتهم وحياة ذويهم، حيث أن هدف الدولة من غلق الأماكن العامة من كافيهات ومطاعم وأماكن الترفيه وملاعب وتعليق كافة الأنشطة الرياضية هو منع انتشار العدوى والحد منها، وتطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية البسيطة للحماية ومنها إبقاء مسافة لا تقل عن متر واحد بين كل شخص.

وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وتأتي هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.


بشتيل

الكورونا

فيروس الكورونا

انتشار الكورونا

الكورونا في مصر

فيديو كارثى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"FDA" توافق على اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا فى دقائق

"FDA" توافق على اختبار جديد يكشف عن فيروس كورونا فى دقائق

الأوقاف: تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

الأوقاف: تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

جونسون فى رسالة للبريطانيين من الحجر: ابقوا فى منازلكم.. القادم أسوأ

جونسون فى رسالة للبريطانيين من الحجر: ابقوا فى منازلكم.. القادم أسوأ

التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

التعليم: إعلان مقررات الترم الثانى للبحث والشهادات العامة الأسبوع الجارى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

المجلس الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

"مش بينقلوا كورونا".. فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة

"مش بينقلوا كورونا".. فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة

وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

وزيرة التضامن: مصر تتفوق على أمريكا فى النظام التكافلى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

مستشار الرئيس لشئون الصحة: التزموا المنازل لأن الأيام الـ10 المقبلة الفيصل

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

وزير التعليم: غدا نعلن بشكل رسمى عن الأجزاء غير المتضمنة فى الامتحانات

وزيرة الصحة: العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن

وزيرة الصحة: العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن

مدير مستشفى السلام يكشف تفاصيل إصابة عاملين بفيروس كورونا

مدير مستشفى السلام يكشف تفاصيل إصابة عاملين بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة