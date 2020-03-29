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حملات مكثفة بحى الضواحى على الأسواق لتطبيق إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 06:57 م
حملات مكثفة بحى الضواحى على الأسواق لتطبيق إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا حملات مكثفة بحى الضواحى على المخابز والأسواق
بورسعيد - محمد فرج

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واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى ببورسعيد حملاتها المكثفة لتطبيق الإجراءات الوقائية على طوابير شراء الخبز أمام منافذ البيع وداخل الأسواق الرئيسية، إلى جانب غلق المحال المخالفه لقرارات مجلس الوزراء.

وقامت الحملة بالمرور الميدانى على عدد من المخابز الواقعه داخل نطاق الحى والسوق الرئيسى بمنطقة السلام الجديد بالمرور الميدانى على عدد من المخابز الواقعه داخل نطاق الحى والسوق الرئيسى بمنطقه السلام الجديد بتوعية المواطنين بضرورة ترك مسافة بين الفرد والآخر فى الطابور كإجراء احترازى لتجنب الإصابة بالعدوى.

كما تم التنبيه على أصحاب المخابز بتنظيم وقوف المواطنين أمام المخابز وفقا لهذا الإجراء والزامهم بذلك ومن يمتنع يتم غلق المخبز ووقف بيع الخبز، فضلا التنبيه على المواطنين داخل الأسواق بعدم التزاحم أثناء الشراء والحرص على تباعد المسافات بينهم لتجنب الإصابة بالعدوى، كما تم غلق وتغريم عدد من المحال غير الملتزمه بقرار الغلق وتوقيع غرامات.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى، استمرار متابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيرس كورونا المستجد، ودعا المواطنين التعاون مع جهود الحى المبذولة والالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين.

حملات مكثفة بحى الضواحى على المخابز والأسواق (1)
حملات مكثفة بحى الضواحى على المخابز والأسواق (1)

 

حملات مكثفة بحى الضواحى على المخابز والأسواق (2)
حملات مكثفة بحى الضواحى على المخابز والأسواق (2)

 

حملات مكثفة بحى الضواحى على المخابز والأسواق (3)
حملات مكثفة بحى الضواحى على المخابز والأسواق (3)

 

حملات مكثفة بحى الضواحى على المخابز والأسواق (4)
حملات مكثفة بحى الضواحى على المخابز والأسواق (4)

 

 

 

 

 


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