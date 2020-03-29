حبس عاطل بتهمة قتل صديقه للخلاف على ثمن توك توك بالخانكة

القليوبية - نيفين طه

قرر باسم عبدالباقى مدير نيابة الخانكة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل صديقه سائق بطلق نارى للخلاف على ثمن بيع "توك توك"، كما أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك .

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "ا. ا. م" 30 عاما، سائق توك توك، جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى فى الفخذ.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، سائق قام المجنى عليه ببيع "توك توك" له، وماطله فى دفع باقى ثمنه، وعندما توجه المجنى عليه برفقته سائق زميله لمطالبة المتهم بدفع باقى الثمن نشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم ويدعى "م. س. ع"، 30 عاما، وشهرته "بليه" بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته صوب المجنى عليه وزميله فأصاب القتيل فى الفخذ وتوفى فور وصوله المستشفى، وفر المتهم هاربا.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرفض المجنى علية إعطائه أموال ثمن بيع التوك توك وإصراره على المماطلة وتحرر محضر بالواقعة واحيلا المتهم للنيابة

حيث قرر باسم عبدالباقى مدير نيابةالخانكة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل صديقة سائق بطلق نارى للخلاف على ثمن بيع "توك توك".

كما أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.