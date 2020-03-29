حبس عاطل اتخذ من مسكنه وكرًا لتصنيع الأسلحة فى الأميرية

أمرت نيابة الأميرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على أحد الأشخاص وبحوزته 3 فرد خرطوش بقصد الاتجار بمنطقة الأميرية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لضبط كل أشكال الخروج على القانون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالقليوبية، أثناء استقلاله إحدى السيارات "ملك والده"، وعدم حمله"رخصة قيادة" وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين أنه يحوى 2 صورة شخصية له حاملاً سلاح نارى (فرد خرطوش) وبمناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية، وتم بإرشاده ضبط 3 سلاح نارى ( 3 فرد خرطوش - مبلغ مالى) داخل شقة "مستأجرة " كائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية "جارى ضبطه" بقصد الإتجار بها، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة حال التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.