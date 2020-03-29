اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

توصيل الخضر بسعر الجملة للمنازل مجانا..مبادرة شباب الصف لمحاربة جشع التجار

الأحد، 29 مارس 2020 01:58 م
توصيل الخضر بسعر الجملة للمنازل مجانا..مبادرة شباب الصف لمحاربة جشع التجار مبادرة شباب الصف لتوفير الخضر بأسعار الجملة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
في الوقت الذى استغل البعض الظروف التي تمر بها مصر ورفع أسعار عدة سلع، تظهر المبادرات الأهلية لتنقذ الموقف، ففي مدينة الصف بالجيزة دشن مجموعة شباب مبادرة لمحاربة جشع التجار فى رفع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم وتوصيلها للمنازل لكبار السن لكى لا يعرضوا صحتهم للخطر.
 
 
وقال علاء الفاتح ، أحد مؤسسى المبادرة ، أنه وأصدقاؤه وفروا مبلغا لشراء الخضر من أسواق الجملة بالعبور وصول وغيرها وتم شراء كميات كبيرة من الخضروات بكافة أنواعها وتعبئتها وتغليفها وتوصيلها الى منازل أهالينا بالصف بسعر الجملة والتوصيل مجانا بدون أى مقابل تسهيلا على أهالينا وحفاظا على صحتهم حتى لا ينزلوا من المنزل .
 
وأكد أحمد زايد ، أحد المشاركين فى المبادرة ، أن المبادرة لاقت قبولا كبيرا وتشجيعا من قبل أهالينا بمركز الصف وسنقوم بتعميمها بعد ذلك ، موضحا أنهم يقومون ببيع السلع بأسعار الجملة بدون أى مكسب لأن هذا هو هدف المبادرة ودورنا نحن كشباب فى هذه الأزمة لنساعد الدولة والاجهزة الرقابية فى محاربة جشع واستغلال التجار فى رفع الاسعار .
 
وقال أحمد على شافعى ، أحد المشاركين فى المبادرة : نقوم ببيع الخضروات بهذه الأسعار ، الطماطم بـ 4 جنيه رغم أن التجار يبيعونها بـ 10 جنيه ، والخيار بـ 5 جنيه رغم أن التجار يبيعونها بـ 10 جنيه ، الجزر بـ 5 جنيه ولدى التجار بـ 9 جنيه ، البصل بـ 3.5 جنيه ولدى التجار يباع بـ 10 جنيه ، الكوسه بـ 3 جنيه ولدى التجار تباع بـ 8 جنيه ،  الليمون بـ 8 جنيه ولدى التجار يباع بـ 20 جنيه ، البطاطس بـ 3 جنيه ولدى التجار تباع بـ 10 جنيه .
 
كانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.
مبادرة شباب الصف لتوفير الخضر بأسعار الجملة
مبادرة شباب الصف لتوفير الخضر بأسعار الجملة

مبادرة شباب الصف لتوفير الخضر بأسعار الجملة
مبادرة شباب الصف لتوفير الخضر بأسعار الجملة

 


الصف

أسعار الخضر

جشع التجار

الجيزة

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الطعام الصحى يقوى المناعة" ..ماذا تأكل خلال فترة وجودك فى المنزل لمواجهة كورونا.. تناول الأطعمة الطازجة .. واحرص على السوائل..وقلل من السكر والملح.. اكثر من الخضراوات والفواكه المحتوية على الألياف

الأحد، 29 مارس 2020 10:00 ص

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

الأحد، 29 مارس 2020 08:00 ص

مدير تموين مطروح: توافر السلع والخضروات ولن يسمح بتجاوزات أو رفع للأسعار

الأحد، 29 مارس 2020 05:40 ص

فوائد السلطة الخضراء لتقوية المناعة والحد من الإصابة بكورونا

الأحد، 29 مارس 2020 04:00 ص

طلب إحاطة فى البرلمان بسبب رفع أسعار الخضروات والسلع

السبت، 28 مارس 2020 09:48 م

تركيا تواجه شبح المجاعة.. رجال الأعمال والصناعة يحذرون أردوغان من تبعات وباء كورونا على الاقتصاد.. أسعار الخضروات بتركيا ترتفع بنسبة 100% ونقص غير مسبوق بالمنتجات الزراعية.. وتحذيرات بنفاد المخزون الغذائى

السبت، 28 مارس 2020 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة