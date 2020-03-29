تنفيذ 4741 إزالة إدارية وتحرير 1753 محضرا بأحياء العاصمة خلال أسبوع

كتب ــ سيد الخلفاوى

تمكنت أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع شرطة المرافق من تنفيذ 4741 إزالة إدارية و501 محضر إشغال طريق و268 محضر بيئة و95 محضر بائع متجول و217 محضر إدارة بدون ترخيص و672 غلق إدارى، وذلك خلال أسبوع بأحياء السلام أول والمطرية والمرج ومصر الجديدة وشرق وغرب مدينة نصر وعين شمس بالمنطقة الشرقية والزاوية الحمراء والساحل وروض الفرج وحدائق القبة وشبرا والشرابية والأميرية والزيتون بالمنطقة الشمالية وغرب القاهرة والوايلى والموسكى والأزبكية وبولاق أبو العلا ومنشأة ناصر ووسط القاهرة وعابدين وباب الشعرية بالمنطقة الغربية والمعادى ومصر القديمة والمعصرة وحلوان والمقطم والبساتين والتبين ودار السلام والخليفة والسيدة زينب بالمنطقة الجنوبية.

وفى ذات السياق، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف نشاطهم اليومى خلال فترة ما قبل الحظر فى شن حملات إزالة الاشغالات بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين والتخلص من جميع المظاهر السلبية بالشوارع، ورفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة .

وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من غلق جيم بشارع عبد الرحمن الرافعي امام مدارس سان بيتر بميدان الحجاز أثناء ممارسة عمله بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة بغلق جميع المراكز الرياضية ( الجيم ) حرصًا على الصحة العامة، وتم إحالة صاحبه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده .

وأكد محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية حفاظا على المواطنين من العدوى .

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازى ووقائى لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره .