تعرف على أماكن وأسعار منتجات منافذ بيع السلع بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت محافظة المنوفية، عن أماكن وأسعار منتجات منافذ القوات المسلحة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية بأسعار مناسبة والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن توفير منافذ متنقلة من منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، يأتى هذا فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الإحتياجات والمتطلبات الأساسية بأسعار مناسبة والقضاء على جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما صرح محافظ المنوفية بأن المنافذ تعد دفعة أولى وسيتم توفير منافذ أخرى متنقلة وثابته بنطاق المحافظة، وسيتم البدء اليوم بمدينة شبين الكوم فى المواقع التالية ( مزلقان العبور بحى غرب - مجمع المواقف بمدخل ميت خاقان– ميدان الكاتعة بالحى القبلى - ميدان جلهوم بشارع سعد زغلول بالبر الشرقى – أمام مركز شرطة شبين الكوم بحى غرب )، كما سيتم توفير منافذ جديدة بدءً من غداً على كافة مراكز المحافظة، هذا وتتضمن المنافذ بيع المنظفات والمطهرات والكحول وكذا لحوم مبردة ومواد غذائية وسلع أساسية .

هذا وقد أكد المحافظ على أن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير إحتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع الثابتة أو المتحركة، بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء وخاصة فى ظل هذه الظروف الطارئة، موجهاً الشكر لرجال القوات المسلحة على ما يبذلوه من جهد فى خدمة وطنهم الغالى مصر.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن شن حملات يومية على الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة لضبط المخالفين، يأتى هذا فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

حيث أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، فى بيان له أمس عن تحرير 150 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية عن اليوم 28 مارس أسفرت عن تحرير 35 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 115 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات آخري.

مضيفاً بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير عدد 2 محضر جنح الشهداء ضد أصحاب محلات توزيع مواد غذائية وضبط 1000 كيس كاتشب، و 1000 كجم مستردة مجهولة المصدر، وكذا ضبط 26 شيكارة دقيق بلدى مدعم محظور تداوله ومخصص لانتاج المخابز البلدية.