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تسجيل 237 حالة وفاة جديدة فى نيويورك وإجمالى الوفيات يقترب من 1000

الأحد، 29 مارس 2020 06:43 م
تسجيل 237 حالة وفاة جديدة فى نيويورك وإجمالى الوفيات يقترب من 1000 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى الولايات المتحدة، اليوم الأحد عن تسجيل 237 حالة وفاة جديدة فى نيويورك بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفيما وصل إجمالى الوفيات إلى ما يقرب 1000 حالة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وكان حاكم نيويورك، قد أعلن منذ قليل عن تسجيل 7195 حالة إصابة جديدة في الولاية ليقترب إجمالي الإصابات من 60 ألف حالة، وأكد على مد الإغلاق فى إطار مكافحة فيروس كورونا إلى 15 أبريل المقبل. 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قد ظهر للمرة الأولى فى نهاية العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ووصل إلى عدد كبير من دول العالم، فى ظل سهولة انتشاره، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشار هذا الفيروس، مثل حظر التجوال وغيرها. 


كورونا

فيروس كورونا

الولايات المتحدة

نيويورك

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