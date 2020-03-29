"اليوم السابع": إلغاء الفصل الدراسى الثانى للنقل بالجامعات والمعاهد شائعة

تناول عدد "اليوم السابع" الصادر صباح غدٍ الاثنين، عددٍ من القضايا والمتابعات الهامة، على رأسها متابعات جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وإليكم أهم العناوين:

«القوى العاملة» بالمحافظات تعلن: مواعيد صرف الـ500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة.. كفر الشيخ اليوم لـ1540 عاملا.. وسوهاج غدا لـ3868.. 4897 الخميس المقبل بالمنوفية.. والمنوفية تبدأ 30 مارس بـ27 ألفامعدن الشعب يظهر وسط الأزمات.. «جدعنة المصريين» «يلا نطمن على بعض» و«ملوك الجدعنة» مبادرتان فى الخارج للتواصل مع أى عالق ومصرى بألمانيا: «ملناش غير بعض» ورئيس الجالية فى فرنسا: مصر دولة كبيرة«البنك المركزى» يعلن: 10 آلاف جنيه حد أقصى يوميا للسحب والإيداع لفترة مؤقتةإلغاء الفصل الدراسى الثانى للنقل بالجامعات والمعاهد.. شائعة«الأعلى للجامعات»: ترحيل مواد الترم الثانى للعام الدراسى المقبل غير صحيح.. ولن نتهاون مع من ينشر معلومات لا تستند للحقيقةدليلك الكامل للعمل من المنزل.. نصائح من «جوجل» لإجراء مكالمات فيديو العمل.. والحل الفعال للحصول على إنترنت قوى دون استهلاك الباقة«التموين» تطمئن المواطنين: جميع مقررات إبريل متوفرة ولا داعى للتزاحم«الأوقاف» تواجه المخالفين لغلق المساجد وتعليق الصلوات بإنهاء الخدمةالتنسيق مستمر مع «الهجرة».. «مصر للطيران» تسير رحلة جديدة لإجلاء المصريين من لندن غدانمو نباتات طبية وعطرية بأنواع مختلفة.. الأعشاب الطبيعية ثروة «ما بعد السيول» على أرض الفيروزإيطاليون لأطباء مصر بعد علاجهم من كورونا فى الأقصر: شكرا لكمالأزهر: الامتحانات فى موعدها من المنهج حتى 15 مارس وإلغاء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية والاكتفاء ببحث30رفع الحجب عن نتيجة ألف طالب فى جامعة حلوان وإلغاء الامتحانات التجريبية فى الكليات العلمي



