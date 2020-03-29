المصريون بإيطاليا للشعب المصرى: كلنا لازم نلتزم بالمنازل للوقاية من كورونا

كتبت فاطمة شوقى

طالب العديد من المصريين فى إيطاليا، الشعب المصرى بالحفاظ على حياته والتزامه المنزل والنظافة الشخصية للحماية من فيروس كورونا، محذرين من تكرار الخطأ الذى وقعت به إيطاليا وباقى الدول الأوروبية من الاستهتار فى بداية انتشاره، مما أدى الوضع إلى كارثى.

وقال مغتربى ومغتربات مصر فى إيطاليا فى رسالتهم: "نوجه لأهلنا وناسنا فى مصر رسالة يمكن نقدر نفيدهم بحاجة يمكن نصيحتنا تفيد وتحافظ هلى حياة إنسا، احنا شفنا وشايفين اللى انتوا لسة مشتفتوش ونتمنى من الله انكم ما تعيشوش تجربتنا، احنا بعد شهر ونص من الحجر والقعدة فى بيوتنا عرفنا ان ايد لوحدها متسقفش ودا عمل جماعى ..كلنا لازم نقعد فى البيت".



رسالة المصريين فى إيطاليا

كما طالبت إحدى الممرضات المصريات فى إيطاليا، من يعمل فى مجال الصحة ودور رعاية المسنين، بالحفاظ على أنفسهم أثناء عملهم فى المستشفيات ودور الرعاية حتى لا يقوموا بنقل أى عدوى لأهل بيته.

كما اقترح عدد من المصريين فى إيطاليا بمساعدة الأفراد الذين لا يستطيعون تحمل نفقات يومهم، وتعول أسرة فقيرة لا تستطيع التحمل فى المنزل، وذلك حتى يعيش الجميع فى سلام وأمان فى مصر المحروسة.

أما صوفيا، وهى تبلغ 18 عاما، فقالت: "أنا وأصدقائى نلتزم المنزل منذ شهرين، ونحن سعداء بذلك لأننا على دراية أن هذا سيساعد على حماية أهلنا، وحماية أنفسنا، وأنتم فى مصر لا بد من أن تلتزموا بالمنزل، ويا ريت نفهم صعوبة الأمر".

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أمس السبت، إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا بسبب تفشي كورونا ارتفع بواقع 889 حالة في ثانى أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ تفشى جائحة كورونا فى البلاد يوم 21 فبراير.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس فى إيطاليا إلى 10023 وهو إلى حد كبير أعلى عدد للوفيات بالمرض على مستوى العالم.

وكانت إيطاليا قد سجلت أعلى محصلة وفاة يومية يوم الجمعة، عندما توفي 919 شخصا، وقبل ذلك، تم تسجيل 712 وفاة يوم الخميس و683 وفاة يوم الأربعاء و743 يوم الثلاثاء و602 يوم الاثنين.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في إيطاليا أمس السبت إلى 92472 حالة من 86498 حالة في السابق.

وإيطاليا بها ثاني أعلى عدد من الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة، وتجاوزت يوم الجمعة عدد حالات الإصابة التي سجلت بالصين.