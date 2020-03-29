وأشار الكاردينال إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك اتصالات مكثفة بين الأساقفة لبحث كيفية مساعدة الناس في أزمة كورونا بأسرع ما يمكن وبلا بيروقراطية قدر الإمكان.

وشدد على ضرورة ألا تتحول الأزمة الصحية الحالية اليوم إلى أزمة اجتماعية بالغد.. مشيرا إلى أن الكنيسة النمساوية تريد أن تقدم مساهمة ولو متواضعة وتشجع الجميع على الوقوف معا ولا ننسى الفئات الأضعف.

وأضاف "إذا كنا لا نستطيع مصافحة بعضنا البعض حاليا لأسباب صحية إلا أنه من المهم الاستمرار في المصافحة بالمعنى المجازي من خلال الصلاة والعمل الخيري".