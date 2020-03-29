اليوم السابع
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القوى العاملة بقنا تبدأ صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة غدا

الأحد، 29 مارس 2020 06:19 م
القوى العاملة بقنا تبدأ صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة غدا القوى العاملة - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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قال أسعد أحمد السيد، وكيل وزارة القوي العاملة في قنا، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، يبدأ اعتبارا من غد الاثنين، وحتى 29 من شهر أبريل، صرف منحة استثنائية بمبلغ 500 جنيه، من خلال مكاتب البريد، للعمال المقيدين بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة والبالغ عددهم حوالي 5 آلاف عامل، بإجمالي مبلغ حوالي مليونين و360 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا" المستجد.

كانت وزارة القوى العاملة ناشدت العمالة غير المنتظمة الراغبة بتسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg بهدف صرف منح استثنائية.

وكان عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والمسئولين بالوزارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالوزارة ومديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" .

وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة بين الإدارات والمديريات فى تخطى تلك الأزمة، ومتابعة الاجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة ، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة المهنية .

ووجه الوزير ضرورة تقديم تقرير يومي لتلك الأزمة لحظياً على مستوى الوزارة والمديريات، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوي العاملة، وذلك بالمنشآت التى تمت متابعتها، للتغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضع استثنائي والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

وأكد سعفان ضرورة وضع جدول زمني محدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا من أية تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة علي المنظومة الإلكترونية للوزارة بنظام الرقم القومى للعامل ومتابعة التسجيل لحظياً والتعامل مع أى مشكلة تواجه المنظومة فور حدوثها تسهيلاً على العمال في عملية التسجيل .

ونوه الوزير إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني فى دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، مؤكداً أن المشاركة مفتوحه لأى جهة تريد ذلك لخدمة أبناؤنا من العمالة غير المنتظمة .


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