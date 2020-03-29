بغداد (أ ش أ)

أعلنت سفارة العراق فى بيروت حصولها على الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء اللبنانى على هبوط طائرة عراقية فى لبنان، لعودة المواطنين العالقين إلى العراق، عقب تعليق الطيران بين البلدين عقب تفشي وباء "كورونا"، وذكرت وزارة الخارجية العراقية- فى بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأحد- أن سفارة العراق في بيروت تتابع أوضاع المواطنين العراقيين العالقين في لبنان والراغبين بالعودة للعراق بعد توقف الرحلات الجوية بين البلدين بسبب وباء "كورونا"، خصوصاً المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات اللبنانية.

وأكدت الوزارة أن السفارة على تواصل مستمر مع خلية الأزمة المشكلة في وزارة الخارجية ومجلس الوزراء ووزارة النقل للإسراع بإصدار الموافقات اللازمة".

وأشارت إلى أن مكتب الخطوط الجوية العراقية في بيروت قد باشر بتسجيل الأسماء وإعداد اللوائح المطلوبة تمهيدا لقطع تذاكر العودة للعراقيين العالقين في لبنان على أمل قيام وزارة النقل العراقية وخلية الأزمة المركزية بإرسال الطائرة بالقريب العاجل"، مبينة أن بإمكان العراقيين مراجعة مكتب الخطوط الجوية العراقية الكائن في منطقة الرملة البيضاء".

وكانت وزارة الدفاع العراقية، كشفت عن توجيه أمنى بعزل المناطق الموبوءة بفيروس كورونا، للحد من انتشاره، وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول - فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد - "إن هناك توجها أمنيا من قبل وزارتى الدفاع والداخلية والاستخبارات بعزل المناطق الموبوءة للحد من تفشى الفيروس"، مؤكدا أن "هذا الأمر تحدده وزارة الصحة لكى لا تصبح هناك بؤر لتفشى الوباء فى ظل مد فترة حظر التجول إلى 11 أبريل المقبل".

وأضاف، أن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة والأمن الوطنى وبإشراف ومتابعة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش فى حالة استنفار أمنى لمواجهة فيروس كورونا".

وشدد، على "ضرورة التهيؤ لمواجهة وباء "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين"، داعيا المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الصحية لاسيما بحظر التجوال والبقاء فى منازلهم"، محذرا من "حدوث كارثة إنسانية فى حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية".