وأكدت الوزارة أن السفارة على تواصل مستمر مع خلية الأزمة المشكلة في وزارة الخارجية ومجلس الوزراء ووزارة النقل للإسراع بإصدار الموافقات اللازمة".
وأشارت إلى أن مكتب الخطوط الجوية العراقية في بيروت قد باشر بتسجيل الأسماء وإعداد اللوائح المطلوبة تمهيدا لقطع تذاكر العودة للعراقيين العالقين في لبنان على أمل قيام وزارة النقل العراقية وخلية الأزمة المركزية بإرسال الطائرة بالقريب العاجل"، مبينة أن بإمكان العراقيين مراجعة مكتب الخطوط الجوية العراقية الكائن في منطقة الرملة البيضاء".