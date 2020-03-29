الصحة: حافظوا على مسافة من متر لمترين عن الأخرين منعا لعدوى فيروس كورونا

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر أو مترين بين الأشخاص بعضهم البعض خاصة فى السوبر ماركت والمتاجر والشوارع منعا لنقل عدوى فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان: عندما يعطس الشخص تتناثر من أنفة أو فمه رذاذ سائل يحتوى على الفيروس، متابعا: "فاذا كنت شديد الاقتراب منه يمكن أن تتنفس هذا الرذاذ بما فى ذلك الفيروس المسبب لكوفيد 19 ".

كشفت وزارة الصحة عن سلسلة من الأخطاء التى لابد من تجنبها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأولها استخدام اليدين عن السعال أو العطس بدلًا من الكوع، بالإضافة إلى عدم غسيل الأيدى بعد العطس والسعال، وكذلك عدم لمس العينين والأنف والفم بدون نظافة اليد.

ونصحت وزارة الصحة بعدم التواجد فى تجمعات وعدم الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، فضلا عن الاعتماد على نظام غذائى غير صحى والاستمرار فى تدخين الشيشة .

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة، من أصل الـ161 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح، أنه جرى تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردنى الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالى يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.