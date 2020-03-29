اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: حافظوا على مسافة من متر لمترين عن الأخرين منعا لعدوى فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 02:38 م
الصحة: حافظوا على مسافة من متر لمترين عن الأخرين منعا لعدوى فيروس كورونا وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر أو مترين بين الأشخاص بعضهم البعض خاصة فى السوبر ماركت والمتاجر والشوارع منعا لنقل عدوى فيروس كورونا.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان: عندما يعطس الشخص تتناثر من أنفة أو فمه رذاذ سائل يحتوى على الفيروس، متابعا: "فاذا كنت شديد الاقتراب منه يمكن أن تتنفس هذا الرذاذ بما فى ذلك الفيروس المسبب لكوفيد 19 ".

 

كشفت وزارة الصحة عن سلسلة من الأخطاء التى لابد من تجنبها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأولها استخدام اليدين عن السعال أو العطس بدلًا من الكوع، بالإضافة إلى عدم غسيل الأيدى بعد العطس والسعال، وكذلك عدم لمس العينين والأنف والفم بدون نظافة اليد.

 

ونصحت وزارة الصحة بعدم التواجد فى تجمعات وعدم الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، فضلا عن الاعتماد على نظام غذائى غير صحى والاستمرار فى تدخين الشيشة .

 

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

 

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة، من أصل الـ161 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

 

وأوضح، أنه جرى تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردنى الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالى يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

 

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.


الصحة

مسافة

السوبر ماركت

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تنشر فيديو جديد حول أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 01:45 م

"التخطيط" تكشف سيناريوهات خطة التنمية المستدام020/20 فى ظل أزمة فيروس كورونا.. هالة السعيد : زيادة الاستثمار فى مجال الصحة.. الاهتمام بالتعليم الفنى وإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة وربط الخريجين بسوق العمل

الأحد، 29 مارس 2020 11:31 ص

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 09:00 ص

نصائح مهمة لمرضى السكر للحفاظ على صحتهم فى العزل الذاتى

الأحد، 29 مارس 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة