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الرئيس الموريتانى يجتمع باللجان المكلفة بمنع انتشار كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 12:26 م
الرئيس الموريتانى يجتمع باللجان المكلفة بمنع انتشار كورونا الرئيس الموريتانى يجتمع باللجان المكلفة بمنع انتشار كورونا
كتب مصطفى عنبر

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عقد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس السبت، في نواكشوط اجتماعا باللجان المكلفة بمنع انتشار فيروس كوورنا المستجد.

 

ودعا ولد الغزواني، اللجان إلى العمل على حل المشاكل العالقة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض عمل الطواقم الطبية و اللوجستية خلال تصديها لكل جالة طارئة.

 

وطالب الرئيس الموريتانى، اللجان التصدي لكل ما من شأنه التأثير على حياة المواطنين سواء في الأسواق و المحلات التجارية و منع المضاربة، إضافة لتموين السوق بمواد الاستهلاكية.

 

ويهدف الاجتماع حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) إلى تقييم الوضعية الراهنة على عموم التراب الووطني و دراسة المستجدات.

 

وجرى الاجتماع بحضور الوزير الأول إسماعيل بده ولد الشيخ سيديا، و الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، و الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهوية، إضافة إلى قادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن.

 

ويأتي هذا الاجتماع بعد ارتفاع الحالات المسجلة بفيروس كورونا المستجد إلى خمسة أشخاص، بينها ثلاث حالات محلية.

 

وكان الرئيس الموريتاني قد أعلن إنشاء صندوق التضامن الاجتماعي و محاربة فيروس كورونا، ساهمت فيه الدولة بمبلغ 25 مليار أوقية قديمة.

 

 


موريتانيا

الرئيس الموريتانى

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