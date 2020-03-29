اليوم السابع
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الحكومة البريطانية: شركات الاتصالات وافقت على رفع كافة الحدود القصوى للبيانات

الأحد، 29 مارس 2020 04:21 ص
الحكومة البريطانية: شركات الاتصالات وافقت على رفع كافة الحدود القصوى للبيانات أوليفر دودن وزير الثقافة
رويترز

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قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إن شركات الاتصالات فى البلاد وافقت على رفع كافة الحدود القصوى للبيانات على خدمات النطاق العريض على الخط الثابت والتى أصبحت شريان الحياة للناس المعزولين فى منازلهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وتعهدت الشركات ومن بينها (بي.تي) وفرجين ميديا وسكاى وتوك توك بدعم وحماية المتعاملين خلال الجائحة بعد محادثات مع الحكومة وهيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم).

ومن بين الإجراءات الأخرى مساعدة العملاء الذين يجدون صعوبة في دفع الفواتير نتيجة الجائحة وتحسين باقات الهاتف المحمول والخط الأرضي لضمان أن يظل الناس على اتصال وإعطاء أولوية لإصلاح أعطال الفئات الضعيفة من المتعاملين.

وقال أوليفر دودن وزير الثقافة في بيان للحكومة، "من الضرورى أن يظل الناس في منازلهم لحماية هيئة الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح. وهذه الباقة تساعد الناس على البقاء على اتصال أثناء وجودهم في المنزل."

واتخذ العديد من الشركات خطوات بالفعل لدعم العملاء خلال الأزمة ومن بينها التسهيل على الناس المعرضين للمخاطر الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها.

والشركات الأخرى التي وافقت على الالتزامات هي أوبن ريتش وأو.2 وفودافون وثري وهايبر أوبتيك وجيجاكلير و(كيه.سي.أو.إم).  


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