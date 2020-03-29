" الجارديان ":جونسون فى رسالة مكتوبة لكل أسرة بريطانية: الأسوأ لم يأت بعد

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية ، إن رئيس الوزراء البريطانى سيحذر كل منزل فى بريطانيا أن تفشى وباء كورونا سيتفاقم على الأرجح، وأنه مستعد لتشديد إجراءات إغلاق البلاد، وذلك بعدما عانت بريطانيا من أكبر زيادة يومية فى عدد الوفيات بسبب الفيروس.

وستتلقى أسر البلاد البالغ وعددهم 30 مليون أسرة خطابا من رئيس الوزراء ، يحذرهم فيه من أن الأسوأ لم يأت بعد، مع تفاصيل بشأن أوامر الحكومة الخاصة بالتباعد الاجتماعى والأعراض وغسل اليدين، فى الوقت الذى تخوض فيه حكومته معركة لإعداد الخدمات الصحية الوطنية للزيادة القادمة فى الأعداد.

وفى الخطاب الذى سيصل إلى أعتاب المنازل هذا الأسبوع، يقول جونسون "منذ البداية سعينا لوضع الإجراءات الصحيحة فى الوقت الصحيح.. ولن نتردد للمضى قدما لو كانت النصيحة العلمية والطبية تخبرنا بضرورة أن نفعل ذلك".

وتابع جونسون قائلا فى خطابه: "من المهم بالنسبة لى أن أمهد لكم، أنتم تعلمون أن الأمور ستزداد سوءا قبل أن تتحسن. لكننا نقوم بالاستعدادات الصحيحة، وكلما اتبعنا جميعا القواعد كلما قلت عدد الأرواح التى سنفقدها، وكلما أمكن أن تعود الحياة لطبيعتها فى أقرب وقت. وهذا هو السبب أن أحثكم، فى هذه اللحظة من الطوارئ الوطنية، من فضلكم ظلوا فى منازلك واحموا الخدمات الصحية الوطنية وأنقذوا الأرواح".

وقالت صحيفة الجارديان، إن التحذير المذهل جاء فى الوقت الذى أكد فيه مسئولو الصحة أن بريطانيا ستعمل على جعل عدد الوفيات اقل من 20 ألف، وأشاروا إلى أن بلادهم ستكون قد أبلت بلاء حسنا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف وفاة.

وأوضح المسئولون، أن وحدات العناية المركزة فى لندن لم تمتلئ بعد، مشيرين إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.



