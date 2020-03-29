"البريد" يطالب المواطنين بالحفاظ على المسافات الآمنة لمنع انتشار فيروس كورونا

كانت هيئة البريد، قد أعلنت الأسبوع الماضى، عن تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتبها على مستوى الجمهورية، وهى خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير "سحب وإيداع" وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها، وذلك فى ضوء تدابير احترازية وقائية فى ضوء قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

طالبت الهيئة القومية للبريد، المواطنين بالحفاظ على المسافات الآمنة بينهم داخل مكاتب الهيئة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أثناء تأدية الخدمات، لمنع أى تكدسات من الممكن أن تحدث بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك وفقا لما أكدته مصادر بالهيئة لـ"اليوم السابع".



وتم تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ومد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية والتى تقرر تعديل مواعيد العمل بها لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً.

كما قررت الهيئة بوقت سابق، زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى اليوم بدلاً من 4 آلاف جنيه، وذلك للحد من تواجد العملاء بالمكاتب لسحب الأموال وتوجههم مباشرةً للسحب من ماكينات الصراف الآلى.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن عدد المستفيدين من عمليات صرف المعاشات من مكاتب البريد يصل إلى 5.61 مليون مستفيد فى نوفمبر 2019، مقارنة بـ 5.48 مليون أكتوبر 2019 و5.76 مليون مستفيد فى نوفمبر 2018.