اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأطفال يعاونون الأجهزة التنفيذية لرش الشوارع بالشرقية.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 01:24 م
الأطفال يعاونون الأجهزة التنفيذية لرش الشوارع بالشرقية.. صور مشاركة الأطفال فى التطهير
الشرقية– فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بالشرقية، برئاسة المحاسب محمد حجازي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية "العصايد"، حملة مُكبرة لرش وتطهير شوارع القرى؛ ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"المُستجد.

فيما بادر عدد من أطفال القرية بالمشاركة فى عملية الرش والتطهير، والتى استهدفت كافة القرى والعزب التابعة للوحدة المحلية، وذلك بالتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات وذلك اعتبارا .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

أكد المحافظ أن المحافظة جادة فى تنفيذ قرارات دوله رئيس الوزراء وملتزمة بتطبيق بكافه بنودها بالتعاون مع القوات الشرطية ولجان المتابعة الميدانية وكذلك لجان المتابعة المشكلة فى جميع المراكز والمدن والأحياء، وناشد محافظ الشرقية جميع المواطنين على مستوى المحافظة تطبيق والالتزام بكافه القرارات الاستباقية التى تتخذها الحكومة المصرية والتى من شانها تقليل فرص الإصابه وانتشار العدوى ومن ثم الحفاظ على سلامه و حياه المواطنين.

 

 

رش الشوارع 01
رش الشوارع 

 

رش الشوارع 03
رش الشوارع 

 

رش الشوارع 07
رش الشوارع 

 

رش الشوارع 08
رش الشوارع

 

رش الشوارع 09
رش الشوارع

 

 

 


مصر

اخبار مصر

الشرقية

مجلس مدينة ديرب نجم

قرية العصايد

الاطفال كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة