اعرف خطوات الكشف عن المخالفات والتظلم عليها وإنهاء الخدمات من المنزل

كتب أبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أعلنت النيابة العامة، عن عدد من الخدمات الإلكترونية لمساعدة المواطنين إلكترونيًا، حيث نشرت النيابة العامة على الصفحة الخاصة بالنائب العام علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث حددت إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمركز معلومات النيابة العامة، خطوات دليل المستخدم لخدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية.

ذكرت الإدارة علي موقعها الخطوات: قم بالدخول علي الموقع الرسمي للنيابة العامة، www.ppo.gov.eg سيظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة قم بالضغط علي "خدمات المرور"، ستظهر لك خدمات نيابات المرور الالكترونية، كالآتي:

خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية والضغط علي الاستعلام ثم استمرار، ستظهر جملة للاستعلام على مخالفات رخص المركبات اضغط علي مخالفات رخص المركبات، اكتب رقم الرخصة للخانات المخصصة لذلك بدقة ثم اضغط علي إجمالي المخالفات.

وأضافت الإدارة أنه فى حالة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات التي تحمل لوحات معدنية قديمة "أرقام بغير حروف" ادخل رقم الرخصة والمحافظة ونوع وحدة الترخيص بالخانات المخصصة لذلك واضغط على "إجمالي المخالفات"، ستظهر لك شاشة مبين بها رقم الرخصة المستعلم عنها، وكذا إجمالي قيمة المخالفات والرسوم القضائية المستحقة، وحالة رغبتك فى طلب استخراج شهادة المخالفات، اضغط على "طلب استخراج وفاء بالغرامات"، ستظهر لك شاشة أكتب فيها الرقم القومى لمالك الرخصة المستعلم عنها واضغط على "طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات".

أما خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية والضغط علي الاستعلام ثم استمرار، ستظهر جملة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة اضغط على "مخالفات رخص القيادة"، وأدخل البيانات الخاصة برخصة القيادة من خلال إدخال الرقم القومى، ونوع الرخصة، والمحافظة التابع لها، ووحدة الترخيص ثم اضغط على "إجمالى المخالفات"، ستظهر لك شاشة مين بها رقم الرخصة وإجمالى المخالفات والرسوم القضائية المستحقة، اضغط على "طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات"، ستظهر لك شاشة مدون فيها الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال موافقتك عليها اضغط على "موافق"، وقم باستكمال كتابة البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.

وحددت النيابة خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة، وتضغط علي زر الدفع واستمرار، واكتب بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها واضغط على "إرسال الطلب" وستظهر لك تفاصيل السداد، ستظهر لك رسالة للتأكيد علي الدفع الالكتروني تنص علي الآتي: "سوف يتم تحويلك إلي صفحة الدفع الإلكتروني هل أنت موافق"، في حالة اختياره، اضغط علي "موافق"، اختر وسيلة الدفع المناسبة لكم من الوسيلتين الموضحتين، وقم بالضغط علي "استمرار".

أكتب تفاصيل البطاقة الائتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها ستظهر لك خانات بها قيمة المبلغ والبطاقة.

كما ذكرت النيابة خدمة تقديم طلبات التظلم الإلكترونى من قيم المخالفات المرورية، لتقديم تظلم من قيمة المخالفات المرورية، وتقوم بالضغط علي استمرار، ولتقديم تظلم من قيمة المخالفات المرورية على رخص المركبات اضغط على "مخالفات رخص المركبات"، اكتب الرقم القومى في الخانة المخصصة، واضغط على "تفاصيل المخالفات"، ستظهر لك كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى، والأقصى للغرامة المستحقة، حدد المخالفات التى ترغب في التظلم منها و سبب التظلم، ثم اضغط على "تظلم"، ستظهر لك شاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال موافقتك عليها اضغط على "موافق"، وسوف يظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية فى الخانات المخصصة لذلك – ثم اضغط على "إرسال الطلب"، ستظهر لك بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب الخاص به أحفظه لإستخدامه فى المتابعة.

وفيما يخص خدمة متابعة الطلبات الإلكترونية والخاصة بمتابعة الطلبات السابق تقديمها على الموقع الالكتروني للنيابة العامة، يتم اختيار خدمة متابعة الطلب ثم استمرار"، ستظهر جملة لمتابعة طلب سبق تقديمه من خلال للموقع الرسمى للنيابة العامة - اضغط على "خدمة متابعة الطلبات"، اكتب رقم الطلب أو بيانات الرخصة فى الخانة المخصصة، واضغط علي "بحث"، ستظهر لك الحالة التى عليها الطلب موضوع البحث، وتتيح الخدمة للمستخدم إمكانية إلغاء الطلب فى حالة رغبتك فى ذلك أو تأخر مندوب البريد فى التوصيل، بالضغط على "إلغاء الطلب".

يشار إلى أن المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اعتمد نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بكل نيابات الجمهورية؛ ذلك البرنامج الذي يُدرَج فيه كافة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها، وكذا يتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلاً عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوي الشأن.