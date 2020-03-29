اليوم السابع
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استقرار الحالة الصحية لفتاة سقطت من أعلى كوبرى بالبدرشين

الأحد، 29 مارس 2020 10:52 ص
استقرار الحالة الصحية لفتاة سقطت من أعلى كوبرى بالبدرشين سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في واقعة سقوط فتاة من أعلى كوبري بالبدرشين.

واستقرت الحالة الصحية للفتاة، حيث أصيبت بكسور وجروح، وجاري تكثيف التحريات والاستماع لأقوال أفراد أسرتها، لبيان معاناتها من حالة نفسية سيئة دفعتها لمحاولة الانتحار من عدمه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من أعلى كوبري بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن فتاة تدعى " و.ر" سقطت من أعلى كوبري البدرشين، وتم الاستعانة بسيارة إسعاف ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت النيابة للتحقيق.


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