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استجابة لـ"اليوم السابع".. "كهرباء الإسماعيلية" ترد على شكوى مواطن بارتفاع الفاتورة

الأحد، 29 مارس 2020 03:38 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. "كهرباء الإسماعيلية" ترد على شكوى مواطن بارتفاع الفاتورة فاتورة كهرباء القارئ صاحب لشكوى
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قالت شركة كهرباء القناة، بمحافظة الإسماعيلية، إنه إيماءً إلى الشكوى التى أرسلها القارئ كمال السيد عبد الهادى، لـ "اليوم السابع"، أمس، وتم نشرها تحت عنوان "قارئ يشكو توقف بطاقته التموينية بالإسماعيلية بسببب ارتفاع فاتورة الكهرباء على غير الحقيقة"، والتابع لإدارة كهرباء مدينة أبو صوير، والتى يتضرر من فصلة من التموين بسبب قراءات مبالغ فيها من كشاف العدادات، وكذلك الشرائح المرتفعة التى يحُاسب عليها.

أضافت شركة كهرباء القناة، ردًا على شكوى المواطن للموقع، إن الشركة قامت بمراجعة القراءات المسجلة على حساب المواطن منذ عام 2019، وكذلك عام 2020، وتأكد أنها صحيحة وعلى الطبيعة، ومتوسط استهلال المشترك أكثر من 400 كيلوا شهريًا، وبناءً عليه تم التواصل مع المشترك والذى أفاد أن هذه الشكوى تم تحريرها، بعد استبعاد من بطاقة التموين، وأنه تم التأكد من صحة ودقة العمل وكشاف العداد بشركة كهرباء القناة، فى تسجيل القراءات الصحيحة، وأصبحت مشكلة البطاقة تخص وزارة التموين.

كان القارئ كمال السيد عبد الهادى، قد تقدم برقم شكوى عبر صفحة خدمة صحافة المواطن على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يتضرر فيها من وقف بطاقتته التموينية المخصصة لصرف السلع واقتصارها على صرف الخبز فقط بسبب وجود خطأ فى بيانات الحاسب الألى  ممثلة فى ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء على غير الحقيقية، لافتًا إلى إنه تقدم بتظلم موضحًا أن متوسط  استهلاك الكهرباء لم يتجاوز 300 جنيه، قبل أن ترد الشركة، وتؤكد أن استهلاكه لا يوجد فيه أى مشكلة، ومتوسط استهلال المشترك أكثر من 400 كيلوا شهريًا.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

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صحافة المواطن

قارى عداد الكهرباء

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

كهرباء القناه

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