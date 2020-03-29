ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى بريطانيا إلى 1228

رويترز

أظهرت الإحصاءات المعلنة فى بريطانيا اليوم الأحد ارتفاع عدد المتوفين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا إلى 1228 بزيادة 209 حالات، وهذه هى الأرقام المسجلة حتى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلى يوم 28 مارس، وتضمنت الزيادة السابقة ارتفاع إجمالى الوفيات بواقع 260 حالة.

و كان رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير قد أعلن اليوم الأحد، إن بلاده قد تحتاج لإجراء 180 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، للتغلب على هذا المرض، وشدد بلير - فى تصريح أوردته صحيفة (ديلى ميل) البريطانية - على أهمية الاختبارات التى تُجرى على مجموعة كبيرة من الأشخاص.. واصفًا إياها بـ"الأمر الحيوي"، مؤكدًا أنها ستتطلب المواظبة على إجرائها لفترة طويلة.

وأضاف أنه إذا تمكنت البلاد من تقليص الإغلاق الكامل لها، فهناك خطر من إمكانية ظهور الفيروس مجددًا، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من السكان ستحتاج إلى إجراء اختبار للكشف عن الإصابة فيروس كورونا.

وأوضح، أن "هذه الاختبارات قد نحتاج إلى إجرائها من مرتين إلى 3 مرات فى سبيل مكافحة أى احتمالية للإصابة بالفيروس مجددًا، مما يعنى إنه من الممكن إجراء حوالى 180 مليون اختبار فردى على مستوى بريطانيا بالكامل".

جدير بالذكر أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطانى مايكل جوف أكد صباح اليوم أن عدد اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا فى المملكة المتحدة اليوم قد وصل إلى 10 آلاف اختبار، وأعرب عن قلق الحكومة البريطانية البالغ بعدما أظهرت أحدث الأرقام أن الوفيات تجاوزت الألف شخص.

وقال مايكل جوف لشبكة سكاى نيوز "بطبيعة الحال نحن قلقون للغاية، وقلوبنا ودعواتنا مع جميع العائلات التى فقدت أحباءها فى الأيام القليلة الماضية".