اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 08:38 م
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اختيار مدرستين بكل إدارة تعليمية بدمياط لتسليم شريحة التابلت لمنع التزاحم

الأحد، 29 مارس 2020 08:31 م
اختيار مدرستين بكل إدارة تعليمية بدمياط لتسليم شريحة التابلت لمنع التزاحم زحام أمام سنترالات دمياط للحصول على شريحة تابلت التعليم ودفع الفواتير
دمياط - عبده عبد البارى

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قال المهندس عصام عمر، رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بدمياط، أنه تم حل مشكلة تكدس المواطنين أمام سنترالات دمياط للحصول على شريحة تابلت طلاب الصف الأول الثانوى.

وكشف "عمر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات على اختيار مدرستين بكل إدارة تعليمية يتم تسليم شريحة تابلت طلاب الصف الأول الثانوى، لمنع التزاحم الذى حدث أمام السنترالات .

وشهدت سنترالات محافظة دمياط زحاما شديدا من المواطنين بسبب استلام شريحة التابلت التي أعلنت وزارة التربية والتعليم توافرها بالسنترالات، وتزامن التزاحم على شرائح التابلت بقيام المواطنين بدفع فواتير التليفون الأرضي والإنترنت المنزلى .

وشهد سنترال مدينة دمياط بشارع التحرير تكدس الأهالي أمامه، بعد أن حرصت الإدارة على إعطاء الموجودين أرقام، والانتظار في الخارج، ليدخل من يأتي دوره ليتحول الزحام من أمام السنترال إلى داخله.

وقال حسام معوض، ولى أمر طالب، إنه حضر لشراء شريحة خط التابلت لابنه، مطالبًا بإيجاد حل للزحام، ومقترحًا أن يقوم موظف بتنظيم المواطنين في شكل طابور وبين كل مواطن وآخر متر ونص، أو زيادة عدد الموظفين الذين يقومون بالتعامل مع المواطنين.

وأكدت سلمى أحمد ولى أمر أنها جاءت لتسلم شريحة نجلتها إلا أن الوضع سيئ خاصة الجلوس فى الشم. وأوضحت أن الموظفين رفضوا دخول اولياء الأمور داخل الصالة ونحن متواجدون أمام السنترال والطوابير طويلة، وذلك لاستلام شريحة التابلت لأولى ثانوى، وهذا الزحام له تاثير سلبى على إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا .

وناشد المهندس عصام عمر، رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن يتم توزيع الشرائح في المدارس، وأن يقوم مندوب من المدرسة باستلام الشرائح وتسليمها للطلاب، منعًا للتكدس، وتماشيًا مع الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.


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