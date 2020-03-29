إحالة متهمين بترويج المخدرات بالقاهرة الجديدة للجنايات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهمين بترويج مخدر الحشيش بالقاهرة الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 745 بشنة 2019 أن المتهمين "ه.م"، و"خ.أ"، عاطلين، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو ونصف قبل ترويجها بمناطق القاهرة الجديدة، وهاتفى محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم ومبلغ 3200 من متحصلات تجارتهم، وأقر المتهمين بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو ونصف وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق .

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.