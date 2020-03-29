أ ش أ: الجالية الكورية الجنوبية بمصر تستطلع عدد الراغبين فى استئجار طائرة للعودة لبلادهم

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أعلنت الجالية الكورية الجنوبية فى مصر، البدء فى جمع بيانات من يرغبون فى استئجار طائرة للعودة إلى الوطن على خلفية تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،وأعلنت الجالية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن إجراء تصويت لمعرفة عدد الراغبين فى استخدام طائرة مستأجرة للعودة إلى كوريا الجنوبية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، وتخطط الجالية لاتخاذ القرار المتعلق باستئجار الطائرة حسب نتيجة الاستطلاع التى ستظهر نهاية الشهر الجاري.

يشار إلى أن، عدد أفراد الجالية الكورية فى مصر يبلغ حوالى 700 شخص.

وكانت مصر، قد علقت جميع الرحلات الجوية الدولية ابتداء من يوم 19 حتى 31 من الشهر الجاري، ثم مددت الفترة أسبوعين حتى منتصف شهر أبريل، فى محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، غير أنها تسمح بعدد محدود من الرحلات الجوية الموقتة لنقل رعاياها من بريطانيا وبعض الدول الأخرى.

و من جهته، قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إن كل شخص يصل إلى البلاد من الخارج سيخضع للحجر الصحى لأسبوعين لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد. وأكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية سجلت 105 إصابات جديدة بالفيروس حتى أمس، وبذلك يصل إجمالى الحالات إلى 9583.

وقالت المراكز إن من بين الحالات الجديدة، كان هناك 41 وصلوا من الخارج، بينهم 40 مواطنا من كوريا الجنوبية وأجنبى واحد.

وقال رئيس الوزراء تشونج سي-كيون فى اجتماع حكومى إن الحجز الصحى الإلزامى الجديد لجميع الوافدين سيدخل حيز التنفيذ فى أول أبريل نيسان.

وأضاف "من أجل منع الدخول بشكل فعال لأغراض غير مهمة مثل السياحة، سنقوم بتوسيع إجراء الحجر الإلزامى ليشمل جميع الأجانب القادمين لفترات قصيرة أيضا". وستطبق هذه السياسة على المواطنين أيضا.