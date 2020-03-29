أوسلو تبدأ تجريب خليط من الأدوية لعلاج فيروس كورونا على مصاب نرويجى

كتب محمد تهامى زكى

بدأت منظمة الصحة العالمية، تجربة كبيرة لتقييم العلاجات الواعدة لفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، حيث سيجرب العقار المنتظر لأول مرة بإشراف أطباء وأخصائيين من النرويج.

ووفقا لموقع "النرويج بالعربية"، سيكون المريض الأول مريضًا نرويجيًا، وينسق الدراسة الدولية "جون آرنى راتنجن"، الرئيس التنفيذى لمجلس البحوث النرويجي.

وأشار الموقع، أن العلاجات التى يتعين اختبارها هى دواء الملاريا هيدروكسى كلوروكين/لونيل، ودواء الإيبولا – ريمسيفير، وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية "لوبينافير/ريتونافير" وحدها، وهى مزيج مع دواء لالتهاب الكبد "إنترفيرون-α 1أ"، وسوف يتعاون الباحثون فى جميع أنحاء العالم من أجل جمع البيانات حول كيفية تأثير هذه العلاجات على بقاء المريض ومدة العلاج فى المستشفى فى العناية المركزة.

ومن المقرر، أن تساهم الصحة فى النرويج بمبلغ 20 مليون كرونة فى التجربة من خلال برنامج البحوث الوطنى للتجارب السريرية، بالإضافة إلى المشاركة فى جمع البيانات على نطاق العالم.

من ناحية أخرى، ارتفعت حصيلة وفيات كورونا فى النرويج إلى 22 حالة وفاة فيما تم تسجيل 257 إصابة جديدة، حيث أعلنت السلطات الصحیة فى النرویج، الیوم الأحد، عن تسجيل وفاتين جدیدتین بفیروس كورونا المستجد لیرتفع عدد الوفیات إلى 22.

وقال المعهد النرویجى للصحة العامة على موقعه الإلكترونى، إن الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت 257 حالة، ليرتفع الإجمالى إلى 4102 حالة من بينها 2107 حالات هى إصابات محلیة، فى حین سجلت 1299 حالة وافدة من خارج البلاد.

وفى سياق متصل، قام الإسعاف الجوى النرويجى بنقل مسنين نرويجيين من إسبانيا إلى النرويج صباح يوم، وقال الممرض الجوى هانز ألكسندر سكالبرج: "لقد كانت رحلة طويلة بشكل لا يصدق وهما الآن متعبان بشكل لا يوصف".

وقد تم اختبار المريضين اللذين كانا على متن طائرة الإسعاف حيث جاءت النتائج سلبية بالنسبة لفيروس كورونا، وأعرب المريضان عن حزنهما لأن هناك العديد من المرضى الآخرين فى المستشفى فى إسبانيا ممن هم فى وضع يائس ولا يستطيعون العودة إلى ديارهم.