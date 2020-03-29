اليوم السابع
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أوروجواى تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والإصابات تصل إلى 303

الأحد، 29 مارس 2020 03:37 م
أوروجواى تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والإصابات تصل إلى 303 مصابى فيروس كورونا
رويترز

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أكدت أوروجواى، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى البلاد فى وقت متأخر من مساء السبت مع ارتفاع إجمالى الإصابات لأكثر من 300 فى البلد الذى يصل سكانه لنحو 3.5 مليون، وقالت وزارة الصحة فى تقرير إن المسؤول السابق رودولفو جونزاليس ريسوتو والبالغ من العمر 71 عاما توفى بعد إصابته بالفيروس الذى أصاب نحو 700 ألف شخص بأنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 30 ألفا.
 
وكانت امرأة من أوروجواى، عمرها 82 عاما، توفيت فى وقت سابق من مارس آذار ثبتت إصابتها بالفيروس لكن التشخيص أظهر أن سبب الوفاة هو مرض السرطان الذى كانت تعانى منه.
 
 

اوروجواى

كورونا

فيروس كورونا

امريكا الجنوبيه

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