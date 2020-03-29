أمين المستشفيات الجامعية: أطباء "العزل" يرفضون ترك أماكنهم بعد انتهاء الفترة

محمد صبحى

قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، إن هناك بعض الناس تشير بعض الفيديوهات على السوشيال ميديا مقصود به خلق نوع من الفزع فى التعامل داخل المستشفيات، ولكن لا يوجد أحد شاهد ما نشاهده من داخل المطبخ ولا أحد شاهد فترة العزل وما يحدث بها، موضحا أن هناك أطباء يرفضوا الخروج بعد 14 يوما ويطلبوا الاستمرار فى التواجد بمستشفيات العزل.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار خلال حديثه ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر قناة المحور الفضائية ويقدمه الإعلامى محمد الباز، إن وزارة الصحة تطلب منا تخصصات من المسشتفيات الجامعية الأمراض الصدرية والمواطنة والتحاليل والأشعة وأحد عمداء كليات الطب تخصص جراحة طالب الانضمام لمستشفيات العزل، وتواصلت مع المسئول بوزارة الصحة وتم رفض قبول عميد كلية الطب تخصص الجراحة ولكن فوجئنا بذهابه لمستشفى العزل رغبة فى تقديم المساعدة.

وتابع الأمين العام للمستشفيات الجامعية، أن الوضع فى مصر يوضحه فريق منظمة الصحة العالمية، موضحا أن مصر اتخذت إجراءات سليمة فى أوقات مناسبة وأن الأمور لا تدار بمجرد الانطباعات والتصورات العامة ولكنها تدار وفق معايير حسابية معروفة وواضحة لصانع القرار ومن هنا كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء تصدر متوالية بما يتوافق مع الوضع على الأرض .

وأكد عبد الغفار، أننا واثقين فى خطواتنا والدولة المصرية تتخذ قرارات مؤلمة لأى دولة مثل وقف الطيران والسياحة وغلق المولات والمحلاتو كلها قرارات موجعة، ومع ذلك لم تتهاون الدولة فى اتخاذ تلك القرارات حفاظا على صحة المواطن والأولى أن يحافظ المواطن على صحته على نفس مستوى الحسم والقوى الذى تتعامل معها الدولة.

وأكد الدكتور حسام عبد العقار أن الرهان على وعى الناس والتزامهم باجراءات الدولة المصرية فى مواجهة كورونا ، مؤكدا أن الحظر الصحى فى مصلحة المواطنين ، وعندما ينتشر المرض يصيب المواطنين والمسئولين ، وكورونا لا يختار الناس وفقا للمناصب .