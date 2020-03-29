اليوم السابع
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أقليم لومبارديا الإيطالى يسجل 416 حالة وفاة و1592 إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

الأحد، 29 مارس 2020 04:45 م
أقليم لومبارديا الإيطالى يسجل 416 حالة وفاة و1592 إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة كورونا فى ايطاليا
هند المغربي

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سجل اقليم لومبارديا الإيطالي 416 حالة وفاة و1592 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم ارتفع  لـ680 ألفا و583 مصابا وكان عدد المتعافين 146 ألفا و366 حالة، بينما سجل العالم 31 ألف و914 حالة حتى الآن.

ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن نسب الإصابات فى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 123 ألف و781 إصابة بينما بلغت الحالات المتعافية 3238 حالة بنسبة 2.6% وكانت نسب الوفيات 2229 حالة وفاة بنسبة 1.8%.

وجاءت إيطاليا فى المركز الثانى بعد الولايات المتحدة فى نسب الإصابة حيث بلغت الإصابات بها 92 ألفا و472 حالة وكان التعافى للحالات بواقع 12 ألفا و384 حالة وسجلت وفيات مرتفعة مقارنتا بالولايات المتحدة حيث بلغت 10023 حالة وفاة.

 


ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

ضحايا كورونا

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