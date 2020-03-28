jطعيم مليون و425 ألف طفل ضد مرض الحصبة بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بالوعى الصحى المتزايد لدى مواطنى المحافظة وتضافر كافه جهود الأجهزة التنفيذية ومديرية الصحة بالبحيرة لانجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية .

من جانبه قال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة ، أنه رغم الظروف الحالية التى تمر بها البلاد فقد تم خلال الحملة تطعيم مليون و425 ألف طفل بزيادة عن المستهدف للمحافظة والبالغ مليون و393 ألف طفل، مشيرا إلى أنه قد شارك فى الحملة 8315 فرقة مدربة و 564 طبيب و32 مشرف من المديرية وتحت إشراف طبي كامل بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمدارس والحضانات بالمحافظة بالإضافة للفرق الثابتة والمتحركة لتغطية أي تجمعات مستهدفة والقرى البعيدة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة والصحراوية