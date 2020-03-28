اليوم السابع
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jطعيم مليون و425 ألف طفل ضد مرض الحصبة بمراكز البحيرة

السبت، 28 مارس 2020 02:08 م
jطعيم مليون و425 ألف طفل ضد مرض الحصبة بمراكز البحيرة التطعيم ضد الحصبة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بالوعى الصحى المتزايد لدى مواطنى المحافظة وتضافر كافه جهود الأجهزة التنفيذية ومديرية الصحة بالبحيرة لانجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية .
 
من جانبه قال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة ، أنه رغم الظروف الحالية التى تمر بها البلاد فقد تم خلال الحملة تطعيم مليون و425 ألف طفل بزيادة عن المستهدف للمحافظة والبالغ مليون و393 ألف طفل، مشيرا إلى أنه قد شارك فى الحملة 8315 فرقة مدربة و 564  طبيب و32 مشرف من المديرية  وتحت إشراف طبي كامل بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمدارس والحضانات بالمحافظة بالإضافة للفرق الثابتة والمتحركة لتغطية أي تجمعات مستهدفة والقرى البعيدة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة والصحراوية 
   
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت  إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، خلال الفترة التى تبدأ من  الأحد 8 حتى 26 من مارس 

وتأتى هذه الحملات فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التى تساهم بشكل فعال فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم ما يقرب من 16 مليون طفل بكافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن التطعيم سيكون للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، باستثناء المحافظات الحدودية والتى تضم (أسوان، الوادى الجديد، البحرالأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وسيجرى تطعيم الأطفال بها من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات بهدف ضمان زيادة معدلات المناعة المجتمعية بهذه المحافظات، والتى يكثر تواجد غير المصريين بها، والتى يتواجد بها العديد من منافذ الدخول.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن التطعيم فى الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن سيتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الساعة الخامسة مساءً، مضيفًا أنه سيجرى وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

وتابعت: سيشارك فى الحملة أكثر من 10 آلاف من الفرق الطبية، و5 آلاف و740 طبيبًا جرى تدريبهم وإعدادهم بشكل جيد، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية بوزارة الصحة والمديريات، والإدارات الصحية، والمناطق الطبية، ومنسقين بالمدارس والحضانات، موضحة أن الطعم المستخدم فى الحملة يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد فى الذراع اليسرى.

وأكدت، أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، مشددًا على أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال لأنها الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، موضحًا أن التطعيم آمن تمامًا.
 
 
 

 


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