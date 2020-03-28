6 خدمات يوفرها الموقع الالكترونى للمتحف المصرى الكبير .. تعرف عليها

كتبت آمال رسلان

تعمل وزارة السياحة والآثار بخطوات ثابته نحو إنهاء تجهيزات المتحف المصرى الكبير، والذى من المتوقع افتتاحة نهاية 2020، حيث عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا عبر الفيديو كونفيرانس، من مقر الوزارة بالزمالك، مع فريق عمل شركة مايكروسوفت المسئولة عن إنشاء وتصميم الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الدكتور الطيب عباس مدير المتحف للشئون الاثرية، وفريق قسم تكنولوجيا المعلومات بالمتحف. ووجه الوزير فريق العمل بضرورة إنهاء العمل في الموقع ليكون جاهزا قبل الافتتاح بوقت كاف ليكون عنصر تشويقى وتعريفي بهذا الصرح الثقافي الضخم والفريد.

وإليكم أهم المعلومات والخدمات التى ستكون متاحه من خلال الموقع الالكترونى للمتحف..

1- يتيح الموقع لمتصفحيه التعريف بالمتحف وتاريخ إنشائه ومسارات الزيارة بداخله وقاعاته المختلفة وأهم القطع المعروض بها.

2- أيضا يتيح الخدمات التي يقدمها المتحف لزائريه مثل المطاعم والكافيتريات ودور السينما والمسرح ورحلات الواقع الافتراضي ومتحف الطفل وغيرها من الخدمات.

3- كذلك سيقدم المتحف جميع الأخبار الخاصة بالمتحف ومواعيد ونوعية الاحتفاليات والمعارض المؤقتة التي ستقام به.

4- سيقدم للمتصفح خدمة التعريف بالطرق المؤدية له ووسائل المواصلات العامة المختلفة التي يمكن للزائر أن يستخدمها للوصول اليه.

5- كذلك سيقدم الموقع عرضا لتعريف الزائر بالأماكن الاثرية والسياحية الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف.

6- كما سيوفر الموقع أيضا خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر الزيارة. ويضم المتحف عدداً من المباني والقاعات المتنوعة على غرار «مبنى المتحف الرئيسي، والساحة الرئيسية، ومدخل كبار الزوار، وبهو رمسيس، ومبنى المؤتمرات، وحائط الأهرامات، والحديقة الترفيهية، وحديقة الأطفال، ومركز الترميم والطاقة، والدرج العظيم، ومطعم الأهرامات والمسلة، وقاعة الملك توت عنخ آمون»، ويعد المتحف المصري الكبير من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، وسيُعرض فيه 50 ألف قطعة أثرية، بجانب ترميم واستضافة 50 ألف قطعة أخرى.