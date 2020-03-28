6 إصابات جديدة بكورونا فى الأراضى الفلسطينية والإجمالى 97

قال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية اليوم السبت إن الأراضي الفلسطينية سجلت ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 97. وأضاف إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي في رام الله أن الحالات الجديدة هي أربع حالات في قريتي أرطاس وبيت ازكاريا من قرى محافظة بيت لحم وهم أقارب لامرأة أعلنت إصابتها أمس الجمعة.

وتابع ملحم قائلا "هناك أيضا حالة في حزما (بلدة شرق القدس) لشاب عمره 29 سنة والثانية في القبيبة (قرية غرب رام الله) وهي شقيقة إحدى المصابات في قرية بدو وهي في العشرينات من العمر".

وأوضح ملحم أن الإصابات الجديدة تدل على أن حدوثها جاء بسبب مخالطة مصابين بالفيروس. ودعا إلى تجنب الزيارات العائلية والحرص على التباعد الاجتماعي في هذه الظروف.

وسجلت الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لامرأة في الستينات من عمرها من قرية بدو الواقعة شمال غربي مدينة القدس.

وقال محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية يوم الخميس "حسب تقديراتنا الأيام القادمة ستكون أصعب من التي مضت، ليس علينا فقط بل على العالم أجمع، وعلينا التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمال القادمين من إسرائيل".

وذكر ملحم أن السلطات الصحية في الأراضي الفلسطينية أجرت منذ ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الآن 5562 فحصا.

وقال "نحن نسعى بأقصى ما لدينا من جهد مع كافة الأشقاء والأصدقاء لنتزود بالأجهزة الطبية التي تمكننا من رصد الحالات الموجودة ونتمكن من توسيع مساحة الاختبار... نختبر أكثر نتقي أكثر".

وأضاف "ليس لدينا الكثير منها. نطلب من الدول الشقيقة والصديقة وهناك وعود من أصدقاء وأشقاء أن تصلنا مثل هذه الأجهزة التي نتطلع أن تكون قريبا".