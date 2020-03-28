وكيل تموين الغربية يرد على شكوي مواطن تعطلت بطاقته التموينية

مصطفى عادل

فى استجابه لما نشرته "اليوم السابع" بعنوان قارئ يناشد وزارة التموين تفعيل بطاقته التموينية بالمحلة الكبرى" تدخل المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، للرد على شكوى المواطن من توقف بطاقة التموين الخاص به.

وقال" أبو هاشم" أنه علي المواطن أن يتقدم بتظلم لمكتب وكيل وزارة التموين بشأن توقف بطاقته، مشيرا أن اللجنة المشكلة برئاسته ستقوم بفحص الشكوى وسبب وقف بطاقة صرف التموين، لبيان اسباب وقفها، وأنه فى حال احقيته بصرف التموين، ستقوم اللجنة برفع تقرير بذلك لمكتب وزير التموين للموافقة علي إعاده تفعيلها، أما فى حالة عدم احقيته بصرف التموين فلن يتم الموافقة على إعادة تفعيلها مرة أخرى، وتقرير لجنة الفحص هو ما سيحدد احقيته فى صرف التموين من عدمه.

وكان القارئ حسين أحمد الحسانين عطية شكوى لخدمة صحافة المواطن عبر بريد قراء اليوم السابع و المخصص للاستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة متضررا من وقف بطاقته التموينية بسبب فاتورة المحمول المرتفعة و هذا ما نفاه القارئ مؤكدا على تسليمه اثبات لمكتب التموين بقيمة استهلاكه من شركة الاتصالات مطالبا بتفعيل بطاقته التموينية ليتمكن من صرف المواد التموينية و الخبز خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية .

و قال فى رسالته : انا بطاقتى التموينية متوقفة بسبب استهلاك المحمول و قدمت مستند لمكتب التموين فمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من شركات المحمول كلها اثبات بعدم وجود استهلاك ولا ارقام تليفون باسمى وقدمتها لمكتب التموين التابع لي ولسه مشتغلتش اعمل ايه .ه

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