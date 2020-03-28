وفاة "هيروشى ماسوكا" المؤدى الصوتى فى أنمى "دراجون بول" عن عمر 83 عاما

ريهام عبد الله

كشفت وسائل إعلام يابانية، عن وفاة المؤدى الصوتى الشهير "هيروشى ماسوكا"، الأسبوع الماضى عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بسبب إصابته بالسرطان.

وأشار وسائل الإعلام اليابانية فى تقارير لها، إلى أن هيروشى ماسوكا، قد حظى بجنازة صغيرة، وحضر مراسمها أصدقائه المقربين وأفراد عائلته فقط.

وأدى هيروشى ماسوكا، عدة شخصيات، وهو من المؤدين الصوتيين المخضرمين، الذين شاركوا فى الأنمى الشهير "دراجون بول زى".

وفى سياق مختلف، ستقدم دوقة ساسكس، ميجان ماركل، التعليق الصوتي لفيلم وثائقي من إنتاج شركة ديزني عن الأفيال، وفقا لما أكده حساب تويتر الخاص بشركة Disney Nature، في حين روج لإطلاق فيلم Elephantوفيلم ثانٍ Dolphin Reef، من خلال مشاركة مقطع دعائي، ولقطات لأول مرة من كلا الفيلمين، غرد الحساب: "فيلمان جديدان، رحلتان لا تنسى.. فيلم Disneynature's Elephant، برواية ميجان ماركل دوقة ساسكس، ودولفين ريف ديزني، برواية ناتالي بورتمان، في 3 أبريل."

ووفقًأ لموقع "metro"، كشف المقطع الدعائي عن: "فيلم الفيل، الذي ترويه ميجان، يتبع رحلة عائلة استثنائية مكونة من 1000 فيل في جميع أنحاء أفريقيا في مغامرة ستغير حياتهم"، سيتبع الفيل فيلًا أفريقيًا واحدًا يدعى شاني وابنها جومو أثناء توجههما عبر صحراء كالاهاري مع قطيعهما، وسيظهر الفيلم على خدمة البث الجديد منDisney Disney .

من المتوقع أن يصدر الفيلم في بداية شهر أبريل، ويذكر أن الفيلم الوثائقي بالشراكة مع Elephants Without Borders، وهو مشروع عمل عليه ميجان والأمير هاري عن كثب في الماضي، في عام 2017، خلال رحلتهم إلى بوتسوانا.

ساعد ميجان وهاري الدكتور مايك تشيس، الذي يعمل في المشروع، في جهود الحفاظ عليه، وقد شاركت ميجان وهاري صورًا من رحلتهما عبر انستجرام، للاحتفال بيوم الفيل العالمي في أغسطس، مع لقطة واحدة تظهر هاري يقترب من فيل مع طوق ملاحة.

وأوضح المنشور، أن هذه الأطواق تساعد الفريق في Elephants Without Borders على تتبع الأفيال وحمايتها واتباع أنماط الهجرة الخاصة بهم، وفي يناير، تم الكشف عن أن ميجان قد وقعت صفقة صوتية مع ديزني مقابل تبرع لصالح جمعية الحفاظ على البيئة.