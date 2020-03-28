اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الماليزى: بدء عملية تعقيم وتطهير واسعة النطاق بالبلاد بعد غد

السبت، 28 مارس 2020 01:48 م
وزير الدفاع الماليزى: بدء عملية تعقيم وتطهير واسعة النطاق بالبلاد بعد غد الجيش الماليزى ـ صورة أرشيفية
كوالالمبور (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الدفاع الماليزى إسماعيل صبرى، اليوم السبت، أن هناك عمليات تطهير واسعة النطاق من خلال رش المطهرات ومواد التعقيم في شتى أرجاء ماليزيا، مع التركيز على عدد من المرافق العمومية والشوارع، التى يرتادها المواطنون عادة، ستبدأ يوم 30 مارس الجارى. 

وقال صبرى، وفقًا لوكالة أنباء "برناما" الماليزية، إنه يتم الآن تعقيم محلات البقالة فى شتى أنحاء العاصمة الماليزية كوالالمبور. 

وأضاف الوزير الماليزى قائلا "واليوم بدأنا تعقيم مسجد سرى بيتالينج".. مناشدا الجميع الالتزام التام بقرار تقييد التحركات الذي يتطلب الجميع بالبقاء في المنازل وممارسة التباعد الاجتماعى إذا لزم الخروج. 

وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ  فى ماليزيا، اليوم السبت ، 159 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 2320 حالة و27 حالة وفاة أو ما يعادل نسبة 1,1 % من معدل الإصابة. 

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله قوله، في مؤتمر صحفي بخصوص هذا الشأن، إن نسبة التعافي بلغت 13,8% من العدد التراكمي للحالات، أو ما يعادل 320 شخصًا تعافوا من الفيروس وسُمح لهم بالخروج من المستشفيات. 
وأوضح أن عدد المرضى الذين يتلقون للعلاج بلغ حتى الآن 1999 شخصًا، منهم 73 حالة تحت العناية المركزة. 

 


ماليزيا

الصحه الماليزيه

كورونا

فيروس كورونا

وزير الدفاع الماليزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة