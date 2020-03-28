وزير الدفاع الماليزى: بدء عملية تعقيم وتطهير واسعة النطاق بالبلاد بعد غد

كوالالمبور (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الماليزى إسماعيل صبرى، اليوم السبت، أن هناك عمليات تطهير واسعة النطاق من خلال رش المطهرات ومواد التعقيم في شتى أرجاء ماليزيا، مع التركيز على عدد من المرافق العمومية والشوارع، التى يرتادها المواطنون عادة، ستبدأ يوم 30 مارس الجارى.

وقال صبرى، وفقًا لوكالة أنباء "برناما" الماليزية، إنه يتم الآن تعقيم محلات البقالة فى شتى أنحاء العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأضاف الوزير الماليزى قائلا "واليوم بدأنا تعقيم مسجد سرى بيتالينج".. مناشدا الجميع الالتزام التام بقرار تقييد التحركات الذي يتطلب الجميع بالبقاء في المنازل وممارسة التباعد الاجتماعى إذا لزم الخروج.

وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ فى ماليزيا، اليوم السبت ، 159 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 2320 حالة و27 حالة وفاة أو ما يعادل نسبة 1,1 % من معدل الإصابة.