وزير الداخلية الكويتى: تمديد فترة الحظر الجزئى أو تحويله لكلى فى حالة عدم الالتزام

أ.ش.أ

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح، أن الحكومة لن تتردد فى تمديد فترة الحظر الجزئى، أو تحوله الى كلى، في حال استمرار عدم الالتزام بتعليمات السلطات الصحية، خاصة في الأوقات خارج الحظر.

وقال الصالح - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) مساء اليوم السبت - : "في ظل هذه الظروف، البقاء في المنازل هو القاعدة، والخروج يجب أن يقتصر على حالات الضرورة، وندعو الجميع الى التعاون لمواجهة فيروس (كورونا)".

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أعلن فرض حظر تجول جزئي في محافظات الكويت الست، اعتبارا من يوم الأحد الماضي وحتى اشعار اخر؛ وذلك ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا يوميا، في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).