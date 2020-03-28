هل يصبح لقاح السل المنقذ للمصابين بكورونا حول العالم

كتبت هند عادل

يواصل العلماء أبحاثهم للتوصل لعلاج أو لقاح لمقاومة فيروس كورونا الذى تفشى بصورة كبيرة بدول العالم وأصاب مئات الألاف وحصد أرواح الالاف، وهناك أمال جديدة حول فاعلية لقاح السل فى إحداث نتائج جيدة فى معركة مواجهه تفشى كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة the print الهندية تجرى العديد من الدول الأن تجارب على لقاح السل BCG للتحقق فى مدى فاعليته فى رفع قدرة الجهاز المناعى لمواجهه فيروس كورونا، هذا اللقاح المستخدم لعلاج مرض السل يحمل اسم علماء الأحياء الدقيقة ألفرنسيين ألبرت كالميت وكاميل غيرين ، الذين طوروه قبل حوإلى مائة عام فى عام 1919 لمحاربة الأمراض التنفسية شديدة العدوى.

اتم استخدام اللقاح لأول مرة على البشر فى عام 1921 ، ويتم إعطاؤه عادةً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام وأحد،و أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يوفر مناعة لمدة تصل إلى 15 عامًا.

كان اللقاح فعالاً إلى حد ما حيث يوفر مناعة لحوإلى 60% من الأطفال الذين تم تطعيمهم، وهناك أحد البدائل أيضا للقاح السل يسمى VPM1002 ، الذى تم تطويره من لقاح BCG الأصلى وهو ما يخضع للتجارب السريرية كمعزز محتمل للمناعة ضد " فيروس كورونا "Covid-19.

وستبدأ الدراسات هذا الأسبوع فى أكثر من 6 دول بدءًا من هولندا تليها ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا والهند واستراليا ودول أخرى.

السبب وراء استخدام هذا اللقاح هو أن لقاح السل قد أظهر القدرة على خفض معدل الوفيات واحتمالية الحماية من التهابات الرئة الأخرى وتوفير "مناعة مُدرَّبة" ، وهى طريقة ليس بها الجسم لتحسين المناعة ضد السل وعدوى الرئة المماثلة فحسب بل أيضًا من الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.